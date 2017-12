Francesco Totti s-a retras din activitate, după 25 de ani la AS Roma

Francesco Totti, emblematicul fotbalist al lui AS Roma, în vârstă de 40 de ani, a luat loc pe banca de rezerve la meciul său de adio, desfășurat duminică pe Stadionul Olimpic din capitala Italiei și câștigat cu 3-2 împotriva echipei Genoa, în ultima etapă din Serie A. Roma avea nevoie de victorie pentru a fi sigură că va încheia campionatul pe locul 2, care duce direct în grupele Ligii Campionilor. Înaintea partidei, ultrașii Romei au desfășurat o banderolă cu mesajul „Totti este Roma”.

Purtătorul tricoului cu numărul 10 a fost introdus în meci în minutul 54, în uralele publicului, care după fluierul de final a trăit momente magice și emoționante. Cele două fiice și soția fotbalistului italian au intrat pe teren și l-au îmbrățișat, în timp ce fanii au pregătit o coregrafie specială pentru acest moment. Cu toții au cântat la unison pentru Totti, iar unii dintre ei au izbucnit în lacrimi.

Un uriaş tricou cu numărul 10 a fost întins pe gazonul de pe Olimpico, în timp ce întreaga arenă s-a colorat în culorile echipei AS Roma, iar o parte dintre fani au ţinut în mâini cartoane cu acelaşi număr 10. „Er Pupone” a fost premiat de club, apoi a făcut un tur de onoare, în aplauzele publicului care l-a adorat în cei aproape 25 de ani de carieră la nivel înalt.

Spre finalul festivităţii, a avut loc o predare de ştafetă simbolică. Totti a fost premiat de Daniele de Rossi, „Il Capitan Futuro”, cel care va prelua banderola de la cel supranumit „Al optulea Rege al Romei”. Totti a luat apoi microfonul şi a ţinut un discurs la fel de emoţionant ca întreaga seară. „A venit momentul! Speram să nu mai vină... În aceste zile am citit multe lucruri despre mine. Frumoase, foarte frumoase. Am plâns de fiecare dată. Singur, ca un nebun. Pentru că 25 de ani nu se pot uita aşa uşor. Mi-aţi fost alături la bine, şi la rău. Vreau să vă mulţumesc tuturor. Mulţumesc, Roma! E imposibil să povesteşti atâţia ani în puţine fraze. Am încercat să mă exprim cu ajutorul picioarelor în toţi aceşti ani. Ştiţi care era jucăria mea preferată? Mingea. Încă e. Dar, la un moment dat, devii mare. Aşa mi-au spus. Blestematul de timp!”, a spus Totti, printre lacrimi şi cântecele întregului stadion.

La final, legendarul fotbalist a renunțat și la banderola de căpitan, însă nu i-a predat-o lui Daniele de Rossi, ci unui... copil! Este vorba despre Mattia Almaviva, cel mai tânăr căpitan din academia clubului AS Roma. Un tânăr fotbalist născut în 2006, an în care Francesco Totti a devenit campion mondial, în Germania, cu echipa națională a Italiei...

„IL CAPITANO” ÎNCĂ DIN 1998!

Jucător la AS Roma timp de 25 de sezoane, Totti a fost căpitan al echipei încă din 1998, atunci când avea doar 22 de ani. Daniele de Rossi va fi noul căpitan al Romei, începând din sezonul următor, asta dacă își va prelungi contractul care expiră în vară. În vârstă de 33 de ani, el a jucat până acum, asemeni lui Totti, doar la clubul „giallorosso“, pentru care a debutat în sezonul 2001-2002.

La 40 de ani, Francesco Totti se retrage din activitate în ciuda faptului că un alt club din Serie A TIM a dorit să-i ofere un contract pe încă un sezon, potrivit presei din Italia. În iulie, Totti intenționează să organizeze și un super-meci de retragere, la care ar urma să participe o sumedenie de vedete, în frunte cu Messi.

Totti e al doilea în topul golgheterilor all-time din Serie A, cu 250 de reușite, dar și cel mai în vârstă marcator din istoria Ligii Campionilor, la 38 de ani și 59 de zile. Cu Totti în echipă, Roma a cucerit un titlu, două Cupe și două Supercupe ale Italiei. Italianul e cel mai bun marcator din istoria Romei, cu 307 goluri, și are cele mai multe apariții în tricoul „giallorosso”, 784. Campion mondial în 2006 cu naționala Italiei, Totti a marcat 250 de goluri în 617 meciuri de campionat pentru Roma. În actuala stagiune, el a avut 17 apariții în campionat, o singură dată ca titular, și a punctat de două ori.