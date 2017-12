Franţa a învins campioana mondială şi joacă finala la EURO 2016

Gazda EURO 2016, Franţa, a schimbat istoria, oprind seria neagră înregistrată în faţa Germaniei la turneele finale, şi va lupta pentru titlul european, după ce s-a impus joi seară, pe stadionul din Marsilia, scor 2-0 (Griezmann 45+2, 72), în faţa echipei la Joachim Low, în semifinale. Fără trei titulari importanţi, Gomez şi Khedira, ambii accidentaţi, şi Hummels, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene, germanii au fost surprinşi de startul fulminant al elevilor lui Didier Deschamps, care s-au aruncat în ofensivă, împinşi din spate de un public fantastic. Prima mare ocazie a venit după doar şapte minute, dar Neuer a păstrat scorul neschimbat, parând mingea trimisă de Griezmann. Treptat, asaltul francez a scăzut în intensitate şi s-a instalat echilibrul pe teren, cu un plus de claritate în jocul de pase al germanilor. Drept urmare, au apărut şi ocaziile la poarta lui Lloris, dar Can a tras mai întâi pe lângă poartă, apoi a fost blocat de Lloris. Nici Schweinsteinger nu a avut mai mult noroc, şutul său fiind respins de sub transversală de portarul francez. De partea cealaltă, Giroud a fost aproape să scape singur cu Neuer, dar s-a mişcat prea greu şi a fost deposedat în ultimul moment de Howedes. Când toată lumea aştepta pauza, Schweinsteinger s-a gândit să imite gestul stupid făcut de Boateng în sfertul cu Italia şi a comis un henţ inutil în propria suprafaţă de pedeapsă. Golgeterul Griezmann a transformat cu siguranţă de la punctul cu var şi Franţa a intrat în avantaj la cabine.

Startul reprizei secunde a început după acelaşi scenariu, dar nici Giroud, nici Griezmann nu l-au păcălit pe Neuer cu şuturi de la distanţă. La un sfert de oră de la reluare, Boateng s-a accidentat şi nu a mai putut continua jocul, iar defensiva germană a mai pierdut o piesă de bază. Problemele din apărare s-au simţit şi francezii au dat lovitura de graţie după două mari erori ale adversarilor. Kimmich a pierdut mingea în propriul careu, apoi a fost driblat de Pogba, mingea centrată de mijlocaşul dorit de Manchester United a fost respinsă greşit de Neuer şi Griezmann a reluat în plasă, trecându-şi în cont al şaselea gol de la EURO 2016. Germanii au forţat revenirea în joc, primind întăriri de pe banca de rezerve, Goetze şi Sane, dar norocul nu a fost de partea lor. Kimmich a nimerit transversala cu un şut de senzaţie, Draxler a trimis puţin pe lângă poartă din lovitură liberă, Lloris a respins senzaţional la lovitura de cap a lui Kimmich, iar Goetze nu a nimerit poarta din 6 metri. În aceste condiţii, scorul a rămas neschimbat, iar Franţa s-a calificat în finală şi visează să câştige titlul european. Mai are un singur obstacol, Portugalia lui Ronaldo, în ultimul act al EURO 2016, care va avea loc duminică, de la ora 22.00, pe “Stade de France”.

Au evoluat echipele - GERMANIA (selecţioner Joachim Low): Neuer - Kimmich, Boateng (61 Mustafi), Howedes, Hector - Can (67 Goetze), Schweinsteinger (79 Sane) - Ozil, Kroos, Draxler - Muller; Franţa (selecţioner Didier Deschamps): Lloris - Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra - Pogba, Matuidi - Sissoko, Griezmann (90 Cabaye), Payet (71 Kante) - Giroud (78 Gignac). Partida a fost condusă la centru de italianul Nicola Rizzoli. Cartonaşe galbene: Can, Schweinsteinger, Ozil, Draxler / Evra, Kante.

Citeşte şi:

Franţa vrea să schimbe istoria duelurilor cu Germania

Portugalia, prima finalistă la EURO 2016