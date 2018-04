Franța, interesată de construcția corvetelor multifuncționale la Constanța

10:12:30 / 20 Aprilie 2018

Chiar așa !

De ce să le construiască francezii și nu românii, unde se scot bani frumoși, gata, hop țop șmecherii europeni sunt prezenți, la : ciolan, apucat, luat, că românii sunt fraierii Europei, mai precis, ai : Franței lui macron, Germaniei lui merkel, Marii Britanii și tot așa mai departe, să ne lase în pace că de când România a intrat în ue, ca popor, noi, românii, nu am realizat nimic bun ci doar : mizerie, sărăcie, hoție, curvie, desfrâu la maximum și câte și mai câte, adică tot ce a fost mai rău, a ajuns și la noi, că înainte de la așa zisa democrație de la 1989 și până în prezent, în România, noi, românii, nu auzeam despre : violuri, violență, desfrâu, atâtea "dive", crime și alte rele asemenea celor enumerate, toate relele din Europa așa zisă dezvoltată, dar cu năravuri și moravuri, ne-au ticsit mintea și gândurile încât, au ajuns să fie considerate ca probleme normale, pe care românii, au ajuns să le practice zilnic și le aplică în propria familie, familia a devenit altarul de jertfă a nebuniilor acumulate în cei 30 de ani de "democrație nebună", deci poporul român s-a ales cu tot / toate gunoaiele și bestialitățile gândirii bolnave din apusul Europei occidentale, unde bisericile au ajuns săli de : conferințe, spectacole, expoziții, seminarii și la ce or mai fi folosite, numai Dumnezeu știe, pentru că occidentalii, s-au substituit lui Dumnezeu și ei se cred dumnezei și se închină unii altora, banilor care au pus stăpânire pe viața și pe ei, pur și simplu ! Defapt nu am avut un exemplu de urmat / de luat, însă noi, am luat de la ei ce este cel mai rău și unde am ajuns, nicăieri, așa-i când nu ai ca model de urmat, model de urmat, defapt și de drept este Dumnezeu Domnul Savaot și până când nu îl vom în minte, vor / vom rătăci mult, adică până când, ne vom lovi biiiiiine cu capul de sus, ca să ajungem cu picioarele pe pământ !