Fratele Taniei Budi și-a anunțat candidatura la Primăria Constanța

În general, un potențial candidat la alegerile locale, care este nou apărut în peisaj, acționează în felul următor: vreau să intru în cursă, caut partid care să mă susțină. Dacă se îndură vreo formațiune politică să îl primească, adoptă principiile și ideile promovate de partid de parcă ar fi fost dintotdeauna ale lui. Dacă nu are norocul să fie inclus într-un partid politic, alege să candideze independent, strigând că el este schimbarea. Cam așa stă treaba și în cazul lui Ion Budi, care, de curând, și-a anunțat intenția de a candida independent la Primăria Constanța. El este cunoscut mai bine sub numele de Ionuț Budi, patronul unui cunoscut club de pe litoral și, totodată, fratele Taniei Budi. Ion Budi și-a anunțat candidatura pe platforma de socializare Facebook, unde și-a creat o pagină special pentru campania electorală, sub sloganul: „Știu ce este de făcut. Vii alături de mine?”. Odată cu pagina de Facebook a fost publicat și un site (www.ionbudi.ro) prin care, probabil, ne va transmite ceea ce știe să facă. Totuși, Budi are de dus o luptă grea, dat fiind faptul că are opt contracandidați, care mai de care mai puternici.