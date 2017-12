Frica de mineri falimentează... mineritul

MĂSURI DRASTICE Complexul Energetic Hunedoara (CEH), aflat în insolvență, poate fi salvat doar dacă vor fi concediați jumătate dintre mineri și dintre angajații termocentralelor din Valea Jiului, a declarat Remus Borza, reprezentantul Euro Insol, administratorul judiciar al Hidroelectrica - „Insolvența reprezintă o soluție dacă este asumată și administrată corect. Nu orice insolvență rezolvă problemele. Uitați-vă la RAAN, este în insolvență de trei ani și a intrat în faliment. Uitați-vă la Hunedoara. Este în insolvență și o să intre în faliment“. El a precizat că societatea a ajuns în această situație deoarece a fost victima prostului management și intervenției statului în managementul companiei - „Sectorul minier trebuia reformat în 1990, cum au făcut și polonezii. Noi am tot amânat reformarea sa. În România, mineritul este cea mai veche meserie, are o continuitate de mai bine de 2.500 de ani. Aceasta nu înseamnă că acum trebuie să facem concesii doar de dragul unei tradiții milenare și să alocăm în fiecare an de la buget sute de milioane de lei“. Borza a mai spus că, de-a lungul timpului, niciun guvern nu a luat vreo măsură radicală în Valea Jiului, având în memorie mineriadele - „Toate guvernele de după 1990 au trăit sub imperiul unei frici ancestrale față de mineri, pentru că, bun, ei sunt niște oameni mai din popor, se urcă în camion și-n tren, cu bâtele, și ne aplică o corecție. Vorba aia, suntem în 2016... Minerii au fost o clasă socială privilegiată încă din vremea lui Ceaușescu. Sigur, este o muncă grea, fizică, brută, istovitoare, dar, deopotrivă, au fost foarte bine plătiți. Dintotdeauna, dar mai ales până în 1989. Aveam un dinte împotriva lor, pentru că erau mulți, sunt mulți și astăzi, dar nu este vina lor. Este vina statului că nu a avut curaj să restructureze această zonă. Nu mai poți defila azi cu zeci de mii de salariați în zona energetică“.

E VITAL SAU NU CEH? Potrivit spuselor lui Borza, pentru o funcționare optimă a CEH vor trebui concediați jumătate dintre mineri și dintre angajații termocentralelor Mintia și Paroșeni - „Până la urmă, această companie nu este vitală pentru sistemul energetic național. Noi avem 24.000 MW putere instalată, la un consum care nu a depășit niciodată 9.000 MW. Restructurat, însă, CEH ar putea face diferența, în cazul unei pene generalizate în sistemul energetic românesc. O pană de curent în România, chiar și de un minut, ar costa zeci de miliarde de euro“. CE Hunedoara se află în insolvență din 7 ianuarie 2016 și are 6.300 de angajați, care lucrează la minele de cărbune Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, precum și la termocentralele Mintia și Paroșeni. „Decapitalizarea CEH și intrarea în insolvență au fost planificate încă de la înființarea sa, din moment ce, an de an, au fost aprobate bugete de venituri și cheltuieli care au prevăzut pierderi“, se arată în raportul administratorului judiciar al complexului.