Fundaţia pentru finanţarea WikiLeaks

Personalităţi americane, printre care actorul american John Cusack, au înfiinţat Fundaţia Libertăţii Presei, având ca scop finanţarea şi susţinerea organizaţiilor atacate pentru că au publicat adevărul, printre care WikiLeaks, a anunţat site-ul fondat de Julian Assange. The Freedom of the Press Foundation (FOPF) îşi propune să promoveze şi să finanţeze ”un jurnalism tenace, de interes public, vizând să dezvăluie orice proastă gestionare, corupţie şi acţiuni ilegale ale unui guvern”. Într-un comunicat intitulat ”WikiLeaks declară război blocajelor bancare”, site-ul acuză companiile de carduri bancare Visa şi Mastercard, site-ul de plăţi online Paypal şi Bank of America, de blocarea a 95% dintre donaţiile în beneficiul WikiLeaks. Aceasta a dus la scăderea rezervelor financiare ale site-ului, de la peste un milion de dolari în 2010 la mai puţin de 1.000 de dolari în decembrie 2012. ”Am combătut acest blocaj imoral, timp de doi ani. L-am spart în faţa tribunalelor în Franţa şi în Germania şi, astăzi, împreună cu prietenii noştri generoşi şi puternici care cred încă în Primul Amendament al Constituţiei SUA, îl vom sparge în SUA”, afirmă Julian Assange. Fundaţia permite ca donaţiile în favoarea WikiLeaks să fie de acum înainte deductibile din impozitele din SUA şi din Europa, precum şi finanţarea altor site-uri de informaţii, cum sunt The upTake, TheNationalSecurityArchive sau MuckRockNews.

Julian Assange s-a refugiat de şase luni în ambasada Ecuadorului la Londra, pentru a scăpa de extrădarea în Suedia, unde este inculpat pentru viol şi agresiune sexuală, acuzaţii respinse de australian. Acesta afirmă că, dacă va fi trimis în Suedia, riscă să fie apoi extrădat în SUA, unde publicarea de către WikiLeaks a circa 250.000 de telegrame diplomatice americane a provocat iritarea autorităţilor şi i-ar putea aduce pedeapsa capitală.