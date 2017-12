Gala Sportului Constănţean – moment de emoţie şi sărbătoare

Sportul constănţean a trăit şi în acest an momente de înălţătoare glorie pe arenele mondiale. Medalii şi performanţe de excepţie care au reconfirmat oraşul nostru între cele mai valoroase şcoli sportive din lumea întreagă. Astăzi a venit momentul să ne oprim o clipă, să privim cu mîndrie ce a fost, să preţuim performerii judeţului, într-un spectacol tradiţional, organizat pe scena „Fantasio” a Teatrului Naţional de Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia pentru Sport. Este pentru al cincilea an consecutiv cînd cei mai buni sportivi şi olimpici şcolari ai judeţului primesc recunoaşterea comunităţii într-un eveniment care împleteşte prezentarea celor mai buni dintre cei buni cu momente artistice, susţinute de actorii teatrului constănţean şi trupele Blondy şi Heaven. Spectacolul, care începe la ora 15.00, va fi prezentat de comentatorul TN Neptun, Paul Alexe, însoţit de Andreea Bănică şi campioana olimpică Andreea Răducan. Pe scenă vor urca, alături de antrenorii lor, gimnasta Cătălina Ponor (pentru al patrulea an consecutiv recompensată cu “Premiul Judeţean pentru Sport”), junioara anului Elizabeta Samara (tenis de masă), cea mai bună echipă - Handbal Club Municipal Constanţa, personalităţi sportive precum Răzvan Florea, Ionuţ Stănescu, Laurenţiu Toma, Mihaela Pîrîianu, Radu Began, Mihai Guriţă, Constantin Gheară. Premierea va fi oficiată de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, în frunte cu preşedintele Nicuşor Constantinescu, bugetul total al evenimentului fiind de trei miliarde de lei.

“Gala Sportului Constănţean”, un spectacol fascinant, aşteptat cu emoţie şi bucurie la ţărm de mare, încheie un an sportiv excepţional, şi de ce nu, va constitui ajunul unor noi clipe minunate oferite de performerii Constanţei, în anul preolimpic 2007!