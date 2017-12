Gaura CAS în buget... care gaură?

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) susține în continuare reducerea CAS cu cinci puncte procentuale, dar nu poate spune exact când se va aplica, având în vedere circuitul legislativ, a spus vineri ministrul de resort, Ioana Petrescu. „Eu sunt pentru reducerea impozitelor. Veniturile din CAS în PIB nu au avut de suferit în anii în care CAS a fost redusă. Au fost și discuții despre cum se acoperă mărețul gol de cinci miliarde de lei. Să fim foarte clari, acea gaură nu are cum să fie atât de mare, decât dacă nicio firmă nu angajează pe nimeni în plus și nu folosește banii pe care îi are în plus pentru investiții“, a punctat Petrescu.