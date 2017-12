Geamuri sparte pentru note proaste?

Majoritatea copiilor din cartierul constănţean Palas, cei care mai vor să urmeze o şcoală, învaţă la Şcoala Gimnazială nr. 31, situată pe bulevardul I.C. Brătianu. Dar nici şcoala nu mai este o instituţie respectată de elevi, dat fiind faptul că ieri dimineaţă, în jurul orei 7.00, paznicul unităţii, Ioan Năstase, a găsit geamurile clădirii sparte. Ferestrele din partea de la şosea a şcolii au fost sparte cu pietre de la parter până la etajul 2. Dovadă a vandalismului au rămas pietrele şi cioburile din curtea şcolii şi de pe podeaua sălii de sport de la parter.

SITUA?IE FĂRĂ PRECEDENT „S-au mai întâmplat incidente, dar au fost minore. S-a spart un geam poate din greşeală sau poate cu mingea, dar niciodată nu am întâlnit un act de vandalism de o aşa amploare de când sunt în această instituţie. Nu este o şcoală cu probleme şi niciodată nu m-au deranjat cei din spaţiul şcolii, chiar dacă provin din medii dezavantajate“, a spus directorul Şcolii nr. 31, prof. Tanţa Nanu. Potrivit ei, a fost anunţată Secţia 4 Poliţie din Constanţa, iar reprezentanţii acesteia s-au deplasat la faţa locului pentru a face fotografii şi pentru a constata incidentul. „Am înaintat o cerere către comandantul Secţiei 4 pentru a rezolva cazul. Poliţiştii ne-au promis că, atunci când vor avea informaţii despre vinovaţi, ne vor anunţa“, a mai spus directorul instituţiei. Din păcate, şcoala nu are nici sistem de supraveghere video, nici paznic pe timp de noapte, astfel că spărgătorii de geamuri s-au putut desfăşura în voie. „Paznicul nostru începe programul în mod normal la ora 12.00, dar de câteva zile vine mai devreme, adică la ora 7.00. Din păcate, bugetul nu ne permite să mai angajăm şi pe altcineva care să păzească unitatea şcolară pe timpul nopţii“, a completat prof. Nanu. Potrivit directorului, au fost interogaţi şi elevii şcolii, însă nu s-au obţinut informaţii de la ei. Cadrul didactic a spus că cei care au acţionat în seara de miercuri spre joi şi au spart 11 geamuri nu au intrat în incinta unităţii şcolare şi că este foarte posibil să fie tineri care locuiesc în cartier. „Cred că cei care au săvârşit fapta au făcut-o în mod intenţionat, ori din teribilism, ori din răzbunare pentru că nu le-au convenit notele primite“, a mai spus prof. Nanu.

PAGUBĂ DE 1.500 LEI Paguba provocată se ridică la 1.500 lei, iar directorul instituţiei a declarat că ea va fi acoperită de bugetul şcolii, în cadrul căruia există o sumă de bani dedicată reparaţiilor. De asemenea, conducerea şcolii a sesizat şi Inspectoratul Judeţean Şcolar Constanţa. „Am luat cunoştinţă despre întâmplare şi o să vedem cum putem asigura paza pe viitor. Vom lua legătura cu Jandarmeria şi cu Secţia 4 de Poliţie, pentru a-i ruga să patruleze mai des în zonă, ţinând cont de faptul că este una foarte periculoasă“, a spus inspectorul şcolar general adjunct, Adriana Oprea.

MĂSURI PENTRU PROTECŢIA PROFESORILOR Dacă lucrurile merg atât de departe şi, într-adevăr, elevii se răzbună pe instituţiile şcolare sau pe profesori pentru notele mici pe care le iau sau pentru corigenţe, siguranţa cadrelor didactice este pusă în pericol. Ieri, ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a declarat că trebuie găsite mecanisme prin care cadrele să fie protejate la catedră şi să nu mai fie expuse violenţelor. "Se pregătesc mai multe măsuri, chiar modificarea Legii Educaţiei, dar eu sunt împotriva unor măsuri care nu au fost discutate în prealabil. Am avut nenumărate discuţii cu sindicatele, iar acele discuţii asupra cărora am convenit vor merge mai departe. Celelalte le vom mai discuta, dar pe Codul Etic am agreat multe dintre problemele pe care trebuie să le abordăm acolo, dar pentru a fi aprobate ai nevoie de o modificare a Legii Educaţiei. Sindicatele au cerut şi eu sunt de acord că, atunci când vorbeşti despre responsabilităţi, trebuie să vorbeşti şi despre drepturi", a spus Pricopie.

SIGURANŢA, ASIGURATĂ PRIN LEGE Potrivit legii nr. 35/2007, modificată şi completată prin Legea 29/2010, siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea administraţiei publice locale, a Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), a Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IPJ), a Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) şi a unităţilor şcolare. Astfel, prefecţii împreună cu reprezentanţi ai ISJ, IPJ, IJJ şi ai autorităţilor publice locale analizează trimestrial modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ, elaborând şi derulând programe sau proiecte de prevenire a violenţei în mediul şcolar.