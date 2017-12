Generalul Florian Coldea a fost trecut în rezervă

Dezvăluirile explozive făcute în ultima perioadă de Sebastian Ghiță s-au soldat cu trecerea în rezervă a generalului Florian Coldea, șeful operativ al Serviciului Român de Informații (SRI). Coldea, pe care Ghiță l-a acuzat că l-a șantajat pe fostul premier Victor Ponta și că a orchestrat din umbră, alături de șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi și de judecătoarea Camelia Bogdan, soarta dosarului "ICA", a cerut eliberarea sa din funcție, potrivit unui comunicat remis de SRI. În același document se arată că, în urma anchetei interne declanșate în SRI, nu s-au descoperit elemente care să indice că Florian Coldea a încălcat legea. "Menţionăm că s-a desfăşurat o investigaţie complexă, minuţioasă, cu privire la toate afirmaţiile din mass-media din ultima perioadă, fiind analizate aspectele vizate. Persoanele verificate au oferit tot sprijinul, au prezentat documentele necesare şi au răspuns complet tuturor întrebărilor. În concluzia raportului, prezentat într-o şedinţă a Biroului Executiv al SRI, comisia specială a precizat că din activitatea domnului Coldea, supusă verificării, nu au rezultat elemente care să se constituie în încălcări ale legii sau normelor interne în vigoare. După prezentarea raportului, Biroul Executiv a decis repunerea în funcţie a domnului general-locotenent Florian Coldea. În cadrul aceleiaşi şedinţe, Prim-adjunctul Directorului a solicitat Directorului SRI, domnul Eduard Hellvig, eliberarea din funcţie şi punerea la dispoziţia şi nevoile instituţiei, după aproape 12 ani de când exercită această funcţie. Prim-adjunctul Directorului a prezentat motive ce ţin de demnitatea şi onoarea militară şi de riscul afectării grave a activităţii instituţiei", transmite SRI.

În înregistrările pe care le-a dat publicității, fostul deputat Sebastian Ghiță a mai vorbit despre concediile pe care le-a făcut împreună cu Florian Coldea și cu familia acestuia. Ghiță a spus, în cel mai recent episod, că Florian Coldea a încercat să își acopere excursiile petrecute cu familia Ghiță cu ajutorul unor facturi false de care el i-a făcut rost prin intermediul unui prieten. Fostul parlamentar a mai afirmat că Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea ar fi agenți ai unui serviciu secret străin.

Șefa DNA a declarat, într-un interviu acordat ziare.com, că nu a participat la evenimente private cu Sebastian Ghiță. ''Nu am participat la evenimente private cu Sebastian Ghiță, nu am vorbit niciodată la telefon cu Sebastian Ghiță, nu i-am dat mailuri, nu am participat decât la evenimente organizate de șefi de instituții sau de instituții publice. Nu am de ce să demisionez. Mi-am făcut şi voi continua să-mi fac treaba'', a declarat șefa DNA. Aceasta a mai spus că Sebastian Ghiță vrea să decredibilizeze sistemul judiciar. "Impactul este asupra întregului sistem de justiție. Sunt mulți care spun: uite ce vă fac vouă, când dosarele vor ajunge la noi, ni se poate întâmpla la fel. Ce sunt aceste atacuri? O încercare de a ne intimida. DNA a atins persoane foarte importante, cu averi impresionante", a mai spus Kovesi.

Ministrul Justiției, Florin Iordache, a declarat marți, după ședința CSM, că imaginea SRI trebuie recredibilizată. "Serviciile nu trebuie să aibă niciun fel de intervenţie în justiţie. Serviciile au rolul lor şi, fără îndoială, cât timp e o anchetă în derulare poziţia mea într-o parte sau în alta nu cred că ar face bine, de aceea refuz să mă pronunţ. Trebuie să recredibilizăm imaginea SRI-ul, are un rol foarte important atunci când avizează şi atunci când îşi desfăşoară activitatea", a declarat Florin Iordache după ședința Plenului CSM.