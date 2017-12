Geoană: “Băsescu a ratat ocazia de a stabili o relaţie constructivă şi corectă cu Parlamentul”

Reacţiile politicienilor la mesajul preşedintelui nu s-au lăsat aşteptate:

Preşedintele PSD, Mircea Geoană: "Traian Băsescu, probabil din dorinţa de a marca victoria sa la referendum, a ratat o ocazie să stabilească o relaţie constructivă şi corectă cu Parlamentul, care nu este astăzi mai puţin legitim decît în urmă cu trei ani. A fost un discurs cu accente importante de răzbunare şi de vendetă politică. Eu sînt convins că în acest moment avem nevoie de terminarea crizei politice şi nu de adîncirea ei."

Preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu: “Nu mi-a plăcut discursul ţinut de şeful statului, pentru că nu ăsta era mesajul către Parlament. Nu vii la Parlament să dai în Parlament. Aşteptam cu totul altceva.”

Purtătorul de cuvînt al Executivului, Camelia Spătaru: "Prim-ministrul nu face niciun fel de comentariu, pentru că nu vrea să alimenteze un conflict de natură constituţională şi instituţională. De altfel, prim-ministrul consideră că discursul preşedintelui Traian Băsescu a fost un discurs politic, drept pentru care va primi un răspuns politic."

Vicepreşedintele PNL, Crin Antonescu: „Am asistat la un discurs al preşedintelui care nu a adus nimic nou. A fost o repetare a convingerilor şi obsesiilor domniei sale privitoare la faptul că Parlamentul, atîta vreme cît nu execută imediat ordinele sale, nu corespunde cu voinţa electoratului.”

Preşedintele PRM, CV Tudor: “Traian Băsescu a prezentat în Parlament o suită de bîlbîieli, cacofonii şi înjurături mascate. El ştie că prima lui suspendare constituie uvertura debarcării definitive. Am rîs, m-am uitat la televizor şi am văzut o caricatură care se dădea om politic. Mă felicit că n-am fost în sală. Băsescu nu are dreptul moral să deschidă gura decît la dentist."

Preşedintele Consiliului Executiv al PC, senatorul Codruţ Şereş: „Noi, conservatorii, ne aşteptam să vedem un preşedinte care a învăţat ceva de pe urma referendumului şi nu unul cu un discurs agresiv, care să adîncească şi mai tare criza politică. Discursul său a fost unul incoerent şi neargumentat. Românii au votat cu DA sau NU, dar nu au spus că nu erau de acord cu demersul constituţional al suspendării, aşa cum insinuează şeful statului.”