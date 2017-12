George Clooney, gazda unui teledon caritabil

Actorul american George Clooney va fi gazda unui teledon care are ca scop strângerea de fonduri în beneficiul victimelor cutremurului care a lovit, marţi, Haiti. Emisiunea va fi difuzată de postul de televiziune MTV. George Clooney este celebru şi pentru eforturile depuse pentru atragerea atenţiei asupra unor crize politice şi sociale internaţionale, printre care se numără şi cea din Darfur, Sudan. Anunţul acestui teledon a venit după ce cuplul Angelina Jolie – Brad Pitt a făcut o donaţie de un milion de dolari organizaţiei Medici fără Frontiere, pentru a susţine activităţile de ajutorare din Haiti.

Numeroase celebrităţi de la Hollywood s-au mobilizat pentru a ajuta Haiti, în urma seismului, la iniţiativa cântăreţului americano-haitian Wyclef Jean, fostul membru al formaţiei Fugees. Acesta a cerut armatei americane şi comunităţii internaţionale să-şi direcţioneze eforturile umanitare pentru ajutarea cetăţenilor haitieni în toate felurile posibile. El a cerut să se ofere donaţii fundaţiei sale Yele Haiti (www.yele.org), pe care a înfiinţat-o în anul 2005, pentru a sprijini proiectele educaţionale, artistice şi sportive din această ţară. Wycleaf Jean, care s-a născut în Haiti şi a copilărit în New York, a lucrat deja în cadrul Programului Alimentar Mondial (PAM) al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru proiecte de ajutor în Haiti. Alte celebrităţi şi-au manifestat solidaritatea faţă de poporul haitian publicând mesaje pe Twitter. “Cetăţenii din Haiti au nevoie de ajutorul şi de atenţia noastră”, scrie Ben Stiller, care a înfiinţat recent o organizaţie caritabilă pentru sprijinirea şcolilor din această ţară. Cuplul de actori Demi Moore şi Ashton Kutcher, precum şi Nicole Richie au făcut un apel să se facă donaţii la UNICEF. Totodată, ciclistul american Lance Amstrong va acorda 250.000 de dolari americani pentru a sprijini persoanele afectate de seismul din Haiti. Alte apeluri pentru donaţii au fost făcute de celebrităţi precum regele muzicii hip-hop Sean Diddy Combs, cântăreţul de muzică rap LL Cool J, actriţa Jessica Alba, grupul Artists for Peace and Justice (Artişti pentru pace şi justiţie), printre care se numără regizorul Oliver Stone şi actorii Charlize Theron, James Franco şi Josh Brolin.