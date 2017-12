George Hamilton s-a tratat de cancer de piele

Presa americană speculează că actorul George Hamilton, starul din filme precum ”The Godfather: Part III / Naşul 3”, ”Love at First Bite” sau ”From Hell to Victory”, dar şi din seriale îndrăgite ca ”Dynasty / Dinastia”, ”Jenny” sau ”The Bold and the Beautiful / Dragoste şi putere”, a fost diagnosticat cu cancer de piele. Acesta s-a deplasat luna trecută la New York, pentru a-şi îndepărta celulele canceroase. ”Sângera profund. A petrecut patru zile în spital, după care a fost externat”, a declarat o sursă. Se pare că intervenţia chirurgicală a fost un succes iar actorul nu a trebuit să urmeze şi un tratament intensiv. ”Medicii i-au spus că nu are nevoie de chimioterapie sau radiaţii şi că ar trebui ca lucrurile să intre în normal”, a mărturisit un apropiat al actorului. Impresarul lui George Hamilton a recunoscut că vedeta a avut o intervenţie chirurgicală, dar nu a fost nimic grav, fără a face precizări cu privire la natura afecţiunii.