Gerard Depardieu vrea să părăsească Franţa

Celebrul actor francez suferă în continuare după moartea fiului său mai mare, Guillaumme. „Era un poet adevărat şi a murit ca un poet adevărat”, a afirmat printre lacrimi. De la moartea fiului său în vîrstă de 37 de ani, actorul a slăbit 30 de kilograme. „Nu faptul că am renunţat la alcool m-a făcut să slăbesc, ci angoasele”, a mărturisit actorul. În plus, Gerard Depardieu pare să nu îşi regăsească locul în ţara natală şi intenţionează să se mute în Italia. Actorul, unul dintre simbolurile culturii franceze a ţinut să precizeze că nu vrea să se sustragă de la plata impozitelor, ci pentru că iubeşte foarte mult Italia. „Aş vrea să nu mai am reşedinţa în Franţa, ci să am o altă adresă în Italia, pentru că iubesc foarte mult această ţară. În acest fel, aş putea să revin la Paris, liniştit, de oricîte ori voi dori. Aş fi putut să mă mut în Elveţia, de exemplu. Nu fug de fiscalitate”, a declarat actorul într-un interviu.

În vîrstă de 60 de ani, Gerard Depardieu s-a arătat foarte critic faţă de producţia cinematografică franceză actuală. Acesta consideră că „cei care dau bani sînt nişte proşti”. Totodată, şi-a exprimat îndoiala că un regizor precum Bunuel ar putea să obţină finanţare în sistemul de producţie actual.

Gerard Xavier Marcel Depardieu s-a născut pe data de 27 decembrie 1948 şi a devenit unul din cei mai cunoscuţi actori francezi. A cîştigat numeroase premii de-a lungul prestigioasei lui cariere în cinematografie, inclusiv o nominalizare la premiile Oscar pentru memorabilul rol din „Cyrano de Bergerac” şi Globul de Aur la categoria cel mai bun actor pentru rolul său din filmul „Cartea verde”.