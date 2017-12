Germania își retrage rachetele Patriot din Turcia

19:07:02 / 23 Decembrie 2015

Rachete inofensive

Era de asteptat,ca Germania sa-si retraga rachetele Patriot din Turcia.Se raspunde in acest fel Rusiei,lasand apararea antiaeriana turca in offside.Deh,asa e ,,diplomatia"Una zici si alta faci.Nu ma mira deloc,atitudinea nemtilor fata de NATO sau UE.Daca le e lor bine,restul nu conteaza,decat in masura intereselor proprii.Resursele,vin din Rusia.