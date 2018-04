Gheorghe Hagi: „M-am născut să câștig, nu m-am născut să exist”

Gheorghe Hagi, managerul tehnic al campioanei României la fotbal, FC Viitorul, așteaptă în continuare promulgarea unei legi prin care sportul și cultura să fie sprijinite financiar, iar multinaționalele să contribuie cu bani pentru ca și în țara noastră să existe cluburi puternice, astfel încât să poată lupta de la egal la egal cu marile echipe din străinătate. „Multinaționalele sunt foarte bune. Mă gândesc la echipele mari. E o multinațională pusă, dar trebuie să dai o lege, nu din profit, nu din taxe și impozite să se deducă, din cifra de afaceri. Am dat-o, e scrisă deja. Am vorbit și cu cei de la finanțe, am fost la ei și cu cei de la MTS (n.r. - în urmă cu doi ani). Au sărit toți, erau fericiți, gata, dar a rămas acolo (n.r. - proiectul de lege). Cine a ascuns-o, cum a ascuns-o, nu știu. E deductibilă. Unu, doi, trei la sută din cifra de afaceri. Multinaționalele te organizează, trebuie să arăți bine, să vorbești, să se vadă că ești un club organizat. Eu plătesc șaptezeci la sută impozit la stat. Nimeni nu se întreabă în România cum se face un buget competitiv. E simplu. TV-ul, multinaționalele și suporterii. La noi, ultimele două sunt zero barat. Și nu se dă legea. De ce? Pentru că ele produc bani la noi în țară. Trebuie să susțină un fenomen social cum e sportul, nu doar fotbalul, şi cultura. O lege simplă. Dar nu m-a preocupat să fiu președinte (n.r. - al FRF). Dacă eram președinte, cu siguranță, o făceam sută la sută. Altfel nu mă duceam”.

Gheorghe Hagi vrea să obțină în continuare rezultate foarte bune cu Viitorul, un club care a câștigat campionatul României la finalul sezonului trecut, producând marea surpriză, iar jucătorilor le cere să muncească pentru a progresa și pentru a crește în valoare. „Anul trecut am ieșit pe plus. Suntem un club, o societate comercială bună, ne-a mers bine. Bugetul îți dă stabilitate, încredere. Când ești Real Madrid, o să iei milioane. Când ești Viitorul, o să iei sute de mii. Diferență de brand. Mie îmi place presiunea. M-am născut să câștig, îmi place să câștig, nu m-am născut să exist. Vreau să fiu special. Eu tot timpul produc. Când vorbim, trebuie să și facem. Iar un atu mare al meu: nu bat la ușă. Sunt independent. Depind doar de mine. Muncesc și produc jucători. Succesul se construiește cu obiectivul de a deveni cei mai buni. Eu nu lucrez cu persoane negative. La ce mi-a dat Dumnezeu până la vârsta pe care o am, nu am visat niciodată. E prea mult, şi sper că o să-mi dea și în continuare. Dacă mă ține sănătos, la muncă. Mergem cu toții la muncă, pentru copii”, a spus Gică Hagi la conferința de presă organizată după meciul FC Viitorul - FCSB.