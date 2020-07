Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul: „Am produs un fotbal foarte bun”

Succesul categoric din meciul cu Academica Clinceni, scor 5-0 (Rivaldinho 20, 74, Dussaut 52, G. Iancu 84 și 90+2-pen.), a reprezentat pentru Viitorul încă un pas spre câştigarea play-out-ului, iar evoluţia jucătorilor constănţeni a fost pe placul managerului tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

„Cu toate că am jucat de la ora trei, am făcut un meci foarte bun, consistent, pe toate cele nouăzeci de minute. Ştiam că întâlnim o echipă pe care trebuia să o desfacem, să avem răbdare, să construim bine, să circule mingea foarte bine şi să combinăm rapid. Lucru care s-a şi întâmplat. Am produs un fotbal foarte bun. Am rămas concentraţi. Am făcut bine că am schimbat cinci jucători de la un meci la celălalt. S-a văzut că toţi care intră prospeţime, şi tehnică, şi fizică, şi mentală. Echipa arată bine, avem nu numai unsprezece jucători. Avem şi bancă foarte bună şi acest lucru ne face să fim foarte buni, pentru că se joacă pe o căldură incredibilă. Nu e uşor”, a spus Gică Hagi, care l-a considerat pe francezul Damien Dussaut cel mai bun jucător al partidei: „Damien (n.r. - Dussaut) a fost, cred, cel mai bun jucător de pe teren. Mă bucur pentru el. Mi-a plăcut foarte tare. A jucat în Belgia. Un jucător care ştie jocul, un fundaş lateral competitiv, care poate să joace şi mijlocaş. O achiziţie foarte bună”.

Gică Hagi crede că jucătorii Viitorului s-au eliberat de presiunea luptei pentru evitarea retrogradării: „Facem rezultate şi mă bucur că ei acum s-au eliberat puţin din toată această presiune, pentru că obiectivul tutror echipelor din play-out este să rămână în prima ligă. Cu siguranţă, toate echipele au avut această presiune în primele şase-şapte meciuri, pentru că dacă intri într-o perioadă negativă, poţi pierde trei-patru meciuri şi să te duci la retrogradare”