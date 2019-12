Gheorghe Hagi: „Mi-am dat seama că sunt mic pentru fotbalul românesc”

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a fost dezamăgit după înfrângerea din partida de joi seară, de pe teren propriu, cu Astra Giurgiu, scor 0-1 (V. Gheorghe 77), dar a vorbit şi despre problemele din fotbalul românesc. Mai mult, Gică Hagi a fost surprins de faptul că nimeni de la Şcoala de Antrenori nu s-a interesat de cartea lansată de el, „CAMPIONII creează CAMPIONI”, în care tehnicianul Viitorului a prezentat conceptul tehnic prin care clubul constănţean a reuşit performanţe greu de imaginat.

„Fotbalul românesc are nevoie de construcţie, de dezvoltare. Mi-am dat seama că sunt mic pentru fotbalul românesc Le cade greu că am creat campioni, au câştigat titluri. Totul a culminat cu unsprezece jucători la echipa naţională, pardon, zece. Susţineţi jucătorii, sunt tineri. Au ajuns vecinii noştri să ne ia toţi jucătorii. Şi înainte eram cei mai buni. Jucătorii trebuie să joace ori în vest, ori acasă. Nu mă mai băgaţi în niciun top şi niciun concurent pentru nimic, pentru că nu plec nicăieri. Sunt aici, îmi doresc să cresc copii. Mi-am dat seama că sunt mic, că nu merit, nu sunt competitiv. Merg înainte, o să lupt cu destinul meu, pentru aceşti copii, cât o să pot eu. În rest o să-mi văd de ale mele. Copiii genetic sunt buni, dar n-au un mediu bun.Rămân aici sau afară. Îmi văd de meseria mea. Merg cu destinul meu. Aşa e România, când eşti bun te pupă toţi, în faţă. Dar în spate, ce e acolo... Iubesc România, e ţara mea, m-a făcut, m-a format. De aceea am venit la Constanţa şi am băgat toţi banii mei în copii”, a declarat Gică Hagi.