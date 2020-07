Gheorghe Hagi, mulţumit după remiza de la Voluntari

FC Viitorul Constanţa păstrează un avand de şapte puncte în fruntea play-off-ului Ligii 1 la fotbal, după ce a terminat la egalitate, scor 0-0, luni seară, în deplasare, în confruntarea cu FC Voluntari, a doua clasată din play-out.

„Un meci echilibrat. Am venit să luăm trei puncte. Ştiam că întâlnim un adversar care e în formă, care joacă un fotbal bun. Ştiam că trebuie să facem şi defensiv, să stăm la fel de bine cum trebuia să o facem şi ofensiv. Prima repriză a fost mult mai echilibrată, a doua repriză cred că am dominat, cred că am avut ocazii. Puteam să marcăm şi să câştigăm lejer. Dar este e. Ăsta e fotbalul. Suntem mulţumiţi de jucători, de spiritul pe care l-au avut. A trebuit să fac şi schimbările pe care trebuia să le fac. Jucăm la patru zile, aproape, şi a trebuit să dau iar spaţiu câtorva jucători. A contribuit şi adversarul la un joc foarte bun. A doua repriză am recuperat mult, am avut ocazii. Mie îmi place să fac schimbări, din când în când, pentru că am un lot bun. Pentru fiecare trebuie un test, două, trei, ca să pot să analizez. Sunt mulţumit de ceilalţi, care au intrat după minutul 60. Mi-a plăcut mult şi de Louis (n.r. - Munteanu), care a avut ocazii să marcheze, a început meciul foarte bine. Cred că a fost cel mai bun prima repriză. Şi el, şi Ganea (n.r. - George). Chiţu mi-a dat un randament foarte bun şi a rezistat nouăzeci de minute”, a spus managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

În etapa a 9-a din play-out, FC Viitorul Constanţa va juca vineri, 10 iulie, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), pe stadionul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, cu Academica Clinceni.