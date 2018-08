Gheorghe Hagi și plăcerea de a sluji fotbalul

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, își păstrează punctul de vedere legat de modul în care i-au fost interpretate declarațiile, pentru a crea diversiune, astfel că nu va mai comenta situația din fotbalul românesc. Gică Hagi a punctat din nou că se va referi strict la munca pe care o depune la Viitorul și la Academia care îi poartă numele, pentru a da jucători de valoare pentru fotbalul românesc.

„Am înțeles un singur lucru în acest moment, în România, că personal nu am drept la o opinie. Eu asta am înțeles, dacă greșesc, dar nu cred că greșesc, am înțeles că nu pot să am opinia mea despre situații, despre momente. Nu o să mai vorbesc depre tot ceea ce înseamnă fotbalul românesc. O să muncesc în continuare. Implicându-mă foarte mult în dezvoltarea fotbalului românesc. Pentru că sunt confundat, Hagi, când spune ceva, atacă, pune bombă. Încerc să pun umărul la redresarea fotbalului românesc. Am un club, o Academie care a produs jucători foarte mulți. Cu siguranță că nu o să-mi luați plăcerea de a sluji fotbalul, de a fi lângă el, pentru că pasiunea vieții mele. Dar nu o să mai comentez prea mult. Hagi unde a lucrat a adus fericire. Sunt responsabil de lucrurile mele. Vreau să mă simt bine. Diversiune pentru mine înseamnă mediocritate. Voi fi un spectator bun. O să mă uit. Cu nu, ne așteaptă groapa. Și nu mai ieșim de acolo, nu știu cât timp. Dar sunt foarte mulți care vor România iar acolo sus. Să găsească motivele pentru care fotbalul românesc a ajuns unde a ajuns. Dacă mai avem orgoliu și mândrie de român. Să ai puterea să-i convingi pe ceilalți că ce zici tu e bine. Atunci lumea vine cu tine. Când am coborât la echipa mare în vestiar am adus victorii multe. Iubesc fotbalul”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă premergătoare partidei pe care Viitorul va susține duminică, la Cluj-Napoca, cu CFR, campioana en titre.