Gheorghe Martin, noul preşedinte al PC Constanţa

Conducerea centrală a PC l-a numit, ieri, în urma unei şedinţe a Biroului Politic al partidului, care a avut loc în staţiunea Mamaia, în funcţia de preşedinte interimar al Organizaţiei Judeţene Constanţa a PC, pe fostul prefect al Constanţei, Gheorghe Martin. Anunţul a fost făcut public într-o conferinţă de presă la care au luat parte preşedintele PC, Dan Voiculescu, noul preşedinte intermar al PC Constanţa, Gheorghe Martin, precum şi alţi membri din conducerea centrală a partidului. Dan Voiculescu a declarat că decizia numirii lui Gheorghe Martin în fruntea conservatorilor constănţeni a fost luată în urma unui sondaj de opinie realizat în municipiu, care a arătat faptul că Gh. Martin se află pe locul trei, după primarul Radu Mazăre şi IPS Teodosie, în topul persoanelor cu notorietate publică din Constanţa. La rîndul său, noul preşedinte al PC a declarat că înregimentarea sa în rîndul conservatorilor constănţeni s-a datorat faptului că PC este o formaţiune politică dinamică şi cu iniţiativă. “Cred că la PC am găsit o echipă cu care voi încerca să fac treabă în folosul cetăţeanului. Am venit la PC pentru că acest partid se interesează şi de componenta socială, lucru care trebuie făcut de orice politician.”, a afirmat Martin. El va asigura conducerea interimară a PC Constanţa pînă în luna decembrie, cînd vor avea loc alegerile generale la nivelul organizaţiei judeţene. “În perioada următoare voi studia organizaţia în amănunt, voi revizui programele organizaţiei judeţene şi voi stabili o serie de programe pentru pregătirea alegerilor“, a mai afirmat Martin. La rîndul său, Voiculescu a spus că este nevoie de o revigorare semnificativă a partidului la Constanţa, organizaţia judeţeană înregistrînd un real regres în ultimul an.

Tot în cadrul conferinţei de presă, preşedintele PC, Dan Voiculescu, a declarat că în cazul în care propunerile înaintate de şeful statului pentru conducerile SRI şi SIE se dovedesc profesioniste, atunci PC va susţine cele două nume - senatorul PSD George Maior şi consilierul prezidenţial Claudiu Săftoiu - în Parlament. “Noi vrem la conducerea SRI şi SIE profesionişti. Strîngerea şi prelucrarea de informaţii este o activitate foarte grea şi nu oricine poate fi calificat pentru aşa ceva. De aceea, şi conducătorii trebuie să fie profesionişti“, a afirmat Voiculescu. Preşedintele PC a mai spus că în perioada următoare este nevoie de o revigorare a partidului pe plan naţional, iar asta se va vedea la următoarele alegeri, cînd PC îşi propune să obţină minimum 10 procente din voturile electoratului. După conferinţa de presă, Dan Voiculescu şi Gheorghe Martin au efectuat o vizită la Arhiepiscopia Tomisului, unde s-au întîlnit cu Înalt Prea Sfinţia Sa, Teodosie.