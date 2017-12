Gică Hagi îi cere lui Vassaras să plece

FC Viitorul a terminat la egalitate, scor 1-1 (Nimely 57 / Llullaku 19), meciul cu Gaz Metan Mediaș, iar la conferința de presă, managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi, a fost nemulțumit de decizia centralului Sebastian Colţescu de a nu acorda o lovitură de la 11 metri pentru henţul comis de Susnjar, în minutul 83.

Gică Hagi l-a criticat pe Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, care a spus, într-o conferință de presă, că „România are nevoie de un fotbal mai bun pentru a avea un arbitraj pe măsură”. Hagi i-a cerut lui Vassaras să-și vadă de treaba lui și să plece în Grecia: „E ultima care putea să se întâmple în România. Acum chiar că am dat cu fundul de pământ. Chiar depășim orice limite. Nu știu cum se zice în greacă. Domnule Vassaras, lăsați-ne să ne vedem de ale noastre. Du-te frumos acasă și vezi de Grecia ta și noi ne vedem de România noastră. Dau în noi, cei care am făcut istorie. Când noi îi băteam și le dădeam cinci era fericiți că luau doar cinci. El stă frumos, îmbrăcat, la telefon, eu stau afară, îngheț la zero grade și el ne judecă. Ce zici, domnule Vassaras, de hențul care a fost în minutul 83? Iar trebuie comentat, că e umbra, că e luleaua, că a fost, că nu a fost. Noi muncim pe zăpadă, efort. Dacă a ajuns să ne judece un străin...”.

Citește și:

Hagi, mulţumit pe jumătate

Doar un punct pentru Viitorul