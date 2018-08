Gică Hagi, mulţumit de seriozitatea jucătorilor de la Viitorul

FC Viitorul a câştigat, joi seară, în Luxemburg, cu scorul de 2-0 (Drăguş 23, I. Hagi 82-pen.), întâlnirea cu echipa locală Racing Union FC, din prima manşă a turului întâi de calificare din UEFA Europa League. Succesul echipei constănţene a fost aplaudat de cei aproximativ 1.000 de români prezenţi în tribuna I a stadionului „Josy Barthel”, dar şi de Răzvan Marin, fostul jucător al Viitorului, care în prezent evoluează în Belgia, la Standard Liege.

După meci, managerul tehnic Gheorghe Hagi a declarat că Viitorul nu trebuie să se considere calificată în turul următor, chiar dacă s-a impus în deplasare, în meciul din manşa tur: „L-am tratat foarte serios. Suntem la început de drum. Aţi văzut anumite noutăţi, nu ştii cum puteau să reacţioneze, era primul meci oficial. Au fost serioşi, am încercat să ne facem jocul nostru. Am avut momente bune la început, până ne-am adaptat la starea terenului, la adversar, la sistemul lor. Nu credeam că vor veni atâţia suporteri, dar e fantastic, pentru noi e important că am jucat şi bine, am marcat goluri şi am fost serioşi. Ianis creşte de la meci la meci, e unul dintre liderii pe care îi avem, e bine, e serios şi lucrurile merg bine. Calificarea se joacă în continuare. Eu aşa am văzut, un meci echilibrat. A fost un meci echilibrat, trebuie să tratăm returul la fel de serios, pentru că nu e jucat. Drăguş are forţă, din punct de vedere fizic e puternic, este un fotbalist rar şi foarte talentat, dar să nu-l lăudăm prea mult, îl lăsăm să vină să muncească şi să facă treabă”.

„Sunt fericit că am marcat şi pentru că am câştigat. Era cel mai important lucru. Ne-am gândit să nu primim gol, să nu pierdem şi după aceea să marcăm cât mai multe goluri. E bine că am început sezonul cu dreptul, că nu am primit gol, în primul rând. Sunt fericit că suporterii au plecat fericiţi de la stadion. Golul îl dedic mamei, surorii și bunicului meu care au venit în tribună să mă vadă”, a spus căpitanul Viitorului, Ianis Hagi.

După încheierea meciului de joi, jucătorii Viitorului și managerul tehnic Gheorghe Hagi au fost asaltaţi de sute de suporteri români care i-au așteptat la poarta stadionului pentru o amintire. Gheorghe Hagi, căpitanul Ianis Hagi și ceilalți componenți ai echipei constănţene le-au mulțumit celor prezenți pentru încurajările din timpul jocului și au răspuns fiecărei solicitări de a se poza alături de aceștia sau de a oferi un autograf.

Partida retur dintre Viitorul şi Racing Union va avea loc joi, 19 iulie, de la ora 18.00, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu.

Dacă va trece de Racing Union FC Luxemburg, FC Viitorul va evolua în turul al doilea de calificare din UEL cu formaţia olandeză Vitesse Arnhem.

