Gică Hagi nu ar fi anulat cantonamentul selecționatei Under 23

Subiectul anulării cantonamentului selecționatei de fotbal Under 23 a României, programat în perioada 16-23 ianuarie 2017, în Turcia, la Belek, din cauza refuzului unor cluburi de a oferi jucătorii tineri pentru acțiunea Federației Române de Fotbal, a fost discutat de Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului, la conferința de presă desfășurată după încheierea partidei FC Viitorul - Pandurii Tg. Jiu, din Cupa României.

„Personal, eu, Gheorghe Hagi, făceam oricum acest stagiu, pentru că poți să descoperi jucători și de la alte cluburi din primele două ligi. Fiecare club nu este obligat să dea jucători. Putem găsi în România 20-25 de jucători foarte buni, interesanți, care să fie de perspectivă pentru echipa națională. În acest stagiu, cred eu că obiectivul ar fi fost să descoperi patru sau cinci jucători care pe viitor ar putea ajunge la echipa națională. Ca să descoperi un jucător trebuie să-l simți, să-l antrenezi, ca să vezi cât de bun este. În România, sub 25 de ani, eu cred că sunt minimum 40 de jucători interesanți. Cine ar fi dat jucători, cu aceia făceam stagiul și nu renunțam. Eu consider că s-a renunțat foarte ușor, chiar dacă două sau trei cluburi nu au dorit să dea jucători. Un antrenor la echipa națională, când vrea să descopere, trebuie să urmărească jucătorul sub comanda sa. Și din acei jucători luam când erau convocări la echipa națională. Să-l vezi la antrenamente, să-l testezi, să am o informație în plus”, a precizat Gică Hagi, care a dat exemplul lui Mircea Lucescu: „Eu știu că Lucescu a luat jucători din Divizia B, prima oară când a fost la echipa națională. Nici nu vă așteptați unde sunt jucători interesanți, foarte buni, care pot intra oricând în circuitul echipei naționale. Aurul echipei naționale stă în cei tineri”.

Pentru stagiul selecționatei de fotbal Under 23 a României, programat în luna ianuarie, în Turcia, erau convocați șapte jucători de la FC Viitorul: portarul Alexandru Buzbuchi, fundaşii Romario Benzar, Bogdan Ţîru şi Cristian Ganea, mijlocaşii Răzvan Marin şi Dragoş Nedelcu, precum şi atacantul Florinel Coman.