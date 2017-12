Giorgio Ficcarelli: “Românii să hotărască dacă vor regiuni administrative”

Şeful echipei de tranziţie Phare din Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti, Giorgio Ficcarelli, a declarat, vineri, că „nu este obligatoriu să se facă regiuni administrative în România”. Ficcarelli a apreciat în acest sens, că ţara noastră este singura care va decide, „dar acest tip de organizare ar fi mai eficient în contextul UE”. El a arătat că „e un lucru foarte complicat şi un proces lent, pentru că este nevoie de discuţii în Parlament şi cu societatea civilă”. Acesta a adăugat că o împărţire în regiuni administrative e un proces care are nevoie de ani şi trebuie bine organizat, pentru că va influenţa banii europeni din ciclurile viitoare. Şeful echipei de tranziţie Phare din cadrul Reprezentanţei Comisiei Europene în România a declarat că Regiunea Centru este foarte importantă pentru UE, pentru bogăţia ei culturală şi multitudinea de etnii care convieţuiesc în condiţii foarte bune în centrul României. El a arătat că în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a fondurilor Phare în România, aceasta a fost de peste 90%. Giorgio Ficcarelli e efectuat o vizită în Alba-Iulia pentru evaluarea modului în care programele Phare au asigurat dezvoltarea regională. Datele colectate vor constitui informaţii semnificative despre evoluţia şi importanţa fondurilor de pre-aderare pentru Regiunea Centru. Aceste date vor fi folosite pentru întocmirea raportului final pe care îl va pregăti şeful echipei de tranziţie Phare, la încheierea mandatului său în România, la jumătatea acestui an. Mandatul lui Ficcarelli în România se va încheia în acest an, deoarece rolul fondurilor de pre-aderare este preluat de fondurile structurale. În ultimii şapte ani, au fost derulate şapte programe Phare CES, care au cuprins 20 de subprograme. Pînă la sfîrşitul lui 2007, prin aceste componente Phare, au fost contractate 487 de proiecte, în valoare totală de 101,15 milioane de euro, din care peste 75 de milioane de euro - fonduri publice. Din acestea, au fost finalizate 367 de proiecte, în valoare totală de 41,132 milioane de euro, din care fonduri publice aproape 27 de milioane de euro.