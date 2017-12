Gisele Bündchen a devenit ambasadoare a Bunăvoinţei

Top modelul brazilian a fost numită, duminică, ambasadoare a Bunăvoinţei a Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la New York. În calitate de ambasadoare a Bunăvoinţei, Gisele Bündchen va ajuta agenţia ONU pentru mediu în misiunea sa de creştere a nivelului de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte problemele de mediu. ”Mediul înconjurător a fost mereu una dintre preocupările mele. Am crescut într-un oraş mic şi am avut plăcerea să trăiesc înconjurată de natură. Nu aş putea să cer o copilărie mai frumoasă. Trebuie să acţionăm acum, pentru ca generaţiile viitoare să aibă aceleaşi oportunităţi. Am colaborat la acţiuni de protejare a mediului foarte multă vreme şi am acceptat să devin ambasador al Bunăvoinţei pentru a deveni parte a unei organizaţii globale”, a precizat Gisele Bündchen.

În vîrstă de 28 de ani, frumoasa braziliancă este cel mai bine plătit top model din lume, cu o avere de 150 de milioane de dolari şi venituri de 35 de milioane doar în anul 2008. Gisele Bundchen, care este căsătorită cu jucătorul de fotbal american Tom Brady, este însărcinată cu primul ei copil, care se va naşte în luna decembrie.