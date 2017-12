Gloria Seimeni, Carvăn şi Cotu Văii, lideri în Campionatul Judeţean de fotbal

În Campionatul Judeţean de fotbal, duminică a avut loc etapa a doua, încheiată cu următoarele rezultate - SERIA NORD: Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Viitorul Tîrguşor 2-5 (Chiriac 35, Grameni 47 - Bengalici 30, I. Sîrbu 50, 62, Ad. Militaru 70, Ţarălungă 75); Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Fîntînele 5-3 (I. Dobre 13, Drăghici 24, 36, Butan 54, Furnică 93 - I. Chiriţă 32, Grigorescu 75, Preoteasa 84); Viitorul Vulturu - Gloria Seimeni 1-2 (Marius Berdilă 84 - Silică 24, V. Ilie 78); SC Val Poarta Albă - Recolta Nicolae Bălcescu 0-1 (Ciobotaru 18); Ştef Serv Seimeni - Sport Club Horia 4-1 (G. Rusu 14, 34, 40, Uzunu 32 - M. Bălan 60); Pescăruşul Ghindăreşti - Dunaris Topalu 2-3 (Vartolomei 51, N. Boboc 58 - N. Mititelu 65, Teacă 74, V. Mititelu 86); Ulmetum Pantelimon - Voinţa Siminoc 3-0 (neprezentare); Voinţa Valu lui Traian - Sportul Tortomanu 4-0. SERIA SUD: CSS Medgidia - Sacidava Aliman 0-7 (D. Zamfir 36, 45, M. Rizea 41, 79, Fl. Rizea 57, 75, Purcărea 62); Progresul Dobromir - AS Ciocîrlia 2-2 (E. Iusein 36, 81 - Mangiurea 23, Şt. Tudor 80); AS Carvăn - ELIF Fîntîna Mare 11-2 (S. Arif 6, 53, G. Oprea 8, 59, N. Neagu 10, 22, Geileanu 62, 81, Salim 69, 80, 86 - G. Iusein 57, 84); Danubius Rasova - Viitorul Cobadin 2-1 (C. Matei 28, Steflea 40 - P. Gîscă 60); AS Independenţa - Marmura Deleni 2-1 (Osman 69, Geană 75 - Chirpac 23); Inter Ion Corvin - Trophaeum Adamclisi 5-1 (M. Gheorghe 17, 27, 71, Eniu 64, 81 - V. Creţu 63); CSM II Medgidia Valea Dacilor - CS II Peştera 1-3 (Tudose 15 - Chiru 21, 31, Mucuţă 50). SERIA EST: CFR Constanţa - Unirea Topraisar 2-2 (Pîrvu 38, 51 - Ianoş 73, Iordachi 85); Viitorul Mereni - Vulturii Cazino Constanţa 3-1 (M. Nedelcu 32, 61, 81 - G. Mustafa 23; oaspeţii au depus contestaţie); Viitorul Cerchezu - Sparta II Techirghiol 0-1 (Bîtu 67); Gloria II Albeşti Cotul Văii - Fulgerul Chirnogeni 4-0 (M. Sandu 22, G. Călin 70, 80, Stancea 76); CS Agigea - Recolta Negru Vodă 4-0 (Cazacu 25, 53, Mitran 34, Mirciu 77); Avîntul Comana - AS Bărăganu 1-1 (Avram 80 - Duduţă 37; oaspeţii au depus contestaţie); CS II Eforie - Luceafărul Amzacea 8-2 (Fl. Nedelea 6, 40, 60, M. Gerea 27, 35, Ad. Tănase 68, 70, Alb. Başchir 85 - D. Cristea 4, Bădescu 75). Clasamentele celor trei serii ale Campionatului Judeţean pot fi găsite pe site-ul www.telegrafonline.ro, la secţiunea Rezultate sportive.