Gonzalez şi Terzic, cei mai buni jucători ai CVM Tomis sezonul trecut

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a câştigat în acest sezon ambele competiţii interne ale voleiului masculin românesc, campionatul şi Cupa României, reuşind al patrulea event din istoria clubului. În plus, CVM Tomis a pierdut numai două meciuri în întrecerile interne în sezonul 2012-2013, anul trecut, în turul campionatului. După ce în numărul de ieri aţi putut citi un interviu acordat de preşedintele clubului, Sorin Strutinsky, astăzi începem o serie de interviuri cu câţiva dintre voleibaliştii Tomisului care au contribuit la performanţele din sezonul trecut, în care am consemnat şi prima participare a formaţiei constănţene în Liga Campionilor. Primii sunt chiar voleibaliştii care au fost desemnaţi cei mai buni jucători ai echipei în sezonul recent încheiat: cubanezul Javier Gonzalez (căpitanul formaţiei constănţene după ce Dan Borota s-a transferat în iarnă la SCM U. Craiova) şi sârbul Milos Terzic.

Javier Gonzalez vrea să rămână la CVM Tomis

Reporter: Javier Gonzalez, cum apreciezi sezonul care tocmai s-a încheiat?

J. G.: Concluziile sunt pozitive per total, pentru că am cucerit două trofee. Am avut câteva probleme de-a lungul acestui sezon, dar clubul a ştiut să le rezolve, găsind alţi jucători în iarnă, cu care echipa a continuat să câştige. De asemenea, a numit un antrenor foarte bun, pe Martin Stoev, care a reuşit să schimbe în mod pozitiv echipa, mental şi tehnic. Iar acest lucru s-a văzut în victoriile cu 3:0 pe care le-am obţinut chiar şi în semifinale sau finale, în campionat şi în Cupa României.

Rep.: Te aşteptai să câştigi două trofee atunci când ai acceptat transferul la o echipă din România?

J.G.: Mă bucur că am venit în România. Cu adevărat a fost un sezon foarte bun pentru mine. Evident, au fost şi câteva lucruri care nu mi-au plăcut, dar asta e, nicăieri nu este totul perfect. În general, sunt foarte mulţumit de această experienţă pe care am avut-o în România.

Rep.: Preşedintele clubului (n.r. - Sorin Strutinsky) a declarat că te vrea şi în sezonul viitor la Constanţa...

J.G.: Sincer, am discutat cu domnul preşedinte înainte de Cupa României şi i-am spus că vreau să rămân aici şi în sezonul viitor. Mai sunt unele mici detalii de pus la punct, dar aproape sigur în sezonul viitor voi rămâne aici.

Rep.: În aceste condiţii, ce aştepţi de la sezonul viitor?

J.G.: Din câte ştiu, şi Buli (n.r. - Bulent Cadâr, managerul echipei constănţene) a început deja să pună la punct lotul pentru sezonul următor. Se ştie, vom juca şi în ediţia viitoare a Ligii Campionilor, iar conducerea clubului trebuie să găsească jucătorii necesari pentru e evoluţie cât mai bună în această competiţie foarte dificilă. Sunt sigur că totul va fi bine!

Milos Terzic şi-ar fi dorit mai multe puncte în Liga Campionilor

Reporter: Milos Terzic, cum apreciezi sezonul care tocmai s-a încheiat?

M.T.: A fost un sezon foarte bun pentru noi, dar există un mic regret pentru că nu am reuşit mai multe puncte în Liga Campionilor. În tur am pierdut trei-patru jucători importanţi, dar au venit alţii la fel de valoroşi şi echipa a rămas cea mai puternică din România.

Rep.: Te aşteptai când ai venit în România să câştigi tot pe plan intern?

M.T.: Sincer, nu mă aşteptam, dar credeam cu tărie că suntem capabili să câştigăm ambele trofee.

Rep.: Tomis s-a revanşat în faţa lui Remat Zalău, după trei ani în care nu a reuşit să câştige titlul. Cum a fost rivalitatea cu fosta campioană?

M.T.: A fost bine că ne-am revanşat, şi pentru club, şi pentru echipă. Ne bucurăm că am reuşit să-i învingem clar în toate cele trei meciuri jucate cu ei.

Rep.: Rămâi la Constanţa şi în sezonul viitor?

M.T.: Nu ştiu acum ce să zic, rămâne de văzut. Este adevărat că am oferte din Franţa (n.r. - de la Chaumont Volley, locul 4 în Franţa, echipă calificată pentru Cupa Challenge), dar am discutat şi cu Tomis despre o eventuală prelungire a contractului. Îmi place aici, îmi place oraşul, îmi plac coechipierii, este foarte probabil să rămân, cine ştie?