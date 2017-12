GRĂDINA - Şcoală reabilitată de mîntuială, pe banii Guvernului

De cele mai multe ori, unităţile de învăţămînt din mediul rural nu întrunesc condiţiile pe care le au, de obicei şcolile, grădiniţele sau grupurile şcolare de la oraş, de aceea şi administraţiile locale judeţene acordă o atenţie deosebită proiectelor dedicate modernizării condiţiilor de studiu din mediul rural. Scopul este de a oferi condiţii corespunzătoare desfăşurării orelor de curs şi de a veni cît mai mult în sprjinul învăţămîntului din mediul rural, în condiţiile în care procentul prezenţei elevilor în şcolile de la ţară este foarte scăzut. Fosta administraţie a comunei constănţene Grădina a întocmit un proiect pentru reabilitarea Şcolii Generale cu clasele I-VIII din Grădina, însă modernizarea unităţii de învăţămînt, pentru care s-au plătit bani grei de la Guvern, prin Ministerul Educaţiei, s-a transformat mai degrabă doar într-o... renovare a şcolii, pe ici, pe colo, la care se adaugă montarea unei centrale termice. Din declaraţiile actualului primar al comunei, Gabriela Iacobici, aflat în fruntea administraţiei locale după alegerile locale din iunie 2008, modernizarea s-a făcut în 2007, însă felul în care arăta clădirea după lucrările efectuate arată că reabilitarea s-a făcut în bătaie de joc. Edilul vine în sprijinul afirmaţiilor sale cu o serie de fotografii realizate în timpul lucrărilor la interiorul clădirii şi la acoperiş, care sugerează o treabă „de mîntuială”. Iacobici spune că, la acoperiş, cea mai importantă parte a reabilitării, au fost semnalate cele mai multe nereguli, acesta fiind şi motivul pentru care a solicitat unei firme specializate să efectueze o expertiză tehnică a acoperişului, dar şi a restului de lucrări. „În modernizarea unităţii a fost inclus şi acoperişul, însă lucrarea la acoperiş a fost atît de prost făcută încît, atunci cînd plouă, tavanul şi pereţii interiori se umezesc. Încă din 2007, după ce a fost făcută reabilitarea, oamenii au semnalat că tavanul se umezea la fiecare ploaie, însă nimeni nu i-a luat în seamă”, susţine edilul local. “Cînd ne-am hotărît să cerem o expertiză tehnică, am luat legătura cu firma care s-a ocupat şi atunci am constatat că nu se întocmise un proces verbal de recepţie a lucrărilor şi lipseau şi multe alte documente. De aici am dedus că neregulile la acest proiect s-au ţinut lanţ”, a mai spus Iacobici. Chiar dacă, potrivit edilului, reprezentanţii firmei au zis, iniţial, că vor veni să-şi repare greşeala pentru a nu se ajunge în instanţă, timpul a trecut, iar aceştia nu au mai dat niciun semn de viaţă, iar acoperişul s-a deteriorat din ce în ce mai mult. În cele din urmă, primarul a luat legătura cu un avocat, care a chemat, la rîndul său, firma respectivă la conciliere. Între cele două părţi a fost semnat un contract de conciliere directă, prin care firma îşi recunoştea vina şi era obligată să repare acoperişul. „Noi făcusem deja plîngere la Tribunal înainte de semnarea procesului verbal de conciliere, însă o vom retrage în momentul în care firma îşi va onora promisiunile, nu înainte. Ne-am săturat să ni se tot spună că acoperişul şcolii va fi reparat. Am fi preferat să ne înţelegem fără avocat şi fără să mai pierdem atîta vreme, însă nu s-a putut altfel”, a mai spus Iacobici. Anul trecut, în noiembrie, din cauza infiltraţiilor de apă, o bucată de tavan a căzut într-o sală de curs, însă, din fericire, în acel moment, nu se afla nimeni în şcoală. Afirmaţiile primarului sînt susţinute de directorul şcolii din Grădina, Dragoş Petrescu. El a spus că izolarea nu a fost făcută corespunzător, drept dovadă că, în dreptul burlanelor şcolii, apa a pătruns în pereţi şi s-au produs infiltraţii. Finanţarea totală pentru modernizarea Şcolii cu clasele I-VIII din Grădina a beneficiat de 700 de mii de lei de la Guvern, însă, din fericire, fosta administraţie nu a mai a avut timp să cheltuie întreaga sumă, rămînînd 300 de mii de lei neutilizaţi. Cu banii rămaşi, Iacobici a decis să iniţieze o nouă reabilitare a şcolii, în adevăratul sens al cuvîntului, ce a fost finalizată la finele anului trecut, pentru a nu-i lasa pe copii să înveţe în continuare în condiţii improprii. Rămîne ca firma care s-a ocupat de reabilitarea şcolii din Grădina să repare şi acoperişul şcolii, pentru a se evita orice incident neplăcut, ca cel din noiembrie 2008.