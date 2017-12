Europarlamentarul Maria Grapini a anunțat, miercuri, că s-a înscris în Partidul Puterii Umaniste, partid care intenționează să aibă cât mai mulți candidați la alegerile parlamentare. "M-am înscris deja în Partidul Puterii Umaniste, am așteptat Congresul de formare al ALDE. Eu consider că nu am plecat de la PC. Am făcut o scrisoare deschisă către președintele Daniel Constantin, am discutat cu el, i-am spus că nu este bine să renunțăm la partid. A decis, din punctul meu de vedere, nestatutar, dar e problema lui. A doua zi după Congresul ALDE, am hotărât să mă înscriu într-un partid nou, Partidul Puterii Umaniste. Eu fac parte din grupul de inițiativă al acestui partid, iar în câteva zile am făcut grupuri de inițiativă și lideri interimari în 15 județe", a declarat Grapini.