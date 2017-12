Grav accident rutier. A murit după impactul cu un parapet de beton

16:56:01 / 23 Februarie 2017

Pentru Cititor

Amice, ti se spune clar ca in jurul orei 9 au intervenit pompierii. Stii ce e aia in jurul orei 9? Esti si tu o victima. A prostiei si a fuduliei. Buuuna combinatie! Bineinteles ca Soferul nu era scos la 9.30 din masina. Stii cat poate dura o descarcerare? Poate te gasim si pe tine in postura asta... Dar sa speram ca viu... Ca sa vezi ce inseamna! Boule! Altceva decat sa musti de cur niste oameni care muncesc ti-ai gasit? Mai fa drumuri la Topraisar!