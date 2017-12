Greii din dosarul Microsoft descriu circuitul şpăgii din care o parte ajungea la PDL

Aşa cum arătam încă de ieri, încrengăturile din dosarul Microsoft ies la lumină. Rând pe rând, persoanele implicate încep să toarne informaţii. Printre cele mai sonore nume implicate, cu chef brusc de vorbă, se numără Gabriel Sandu şi Nicolae Dumitru, zis Niro, care au cerut, din arest, să vorbească cu procurorii DNA. O parte din şpaga din dosarul Microsoft a ajuns în conturile PDL, a dezvăluit Gabriel Sandu în faţa procurorilor DNA. Emil Boc ştia despre acest lucru, a spus fostul ministru. În faţa procurorilor, Nicolae Dumitru l-ar fi turnat pe Dorin Cocoş, despre care susţine că primea bani grei pentru diverse intervenţii la Guvern. Pentru că au colaborat cu procurorii, DNA cere acum schimbarea măsurii de arest preventiv în arest la domiciliu pentru cei doi. „În momentul în care primeşte o funcţie publică, politicianul învestit se implică pentru recuperarea sumei de bani avansate de el şi de partid sau de alţii în campania electorală. Unii dintre aceştia îşi administrează singuri mecanismele de recuperare. Mai precis, unii dintre miniştri organizează licitaţia, negociază comisioanele şi stabilesc modalitatea de virare a acestora. Pentru alţii, cum e şi cazul meu, există de fiecare dată acei binevoitori care gestionează aceste pârghii”, a declarat, potrivit procurorilor, Niro. Nici Gabriel Sandu nu s-a lăsat mai prejos: "Recunosc şi admit, de asemenea, că am acceptat să finanţez partidul şi acţiunile sale, pentru a-mi facilita sprijinul politic şi a-mi menţine funcţia de ministru, dar şi poziţia în conducerea centrală a PDL. Mai precis, în cazul meu, aveam de adus la partid circa 5 milioane de euro, am avansat aceşti bani din fondurile personale, legale, şi le-am recuperat parţial în modalitatea expusă de Claudiu Florică, Dorin Cocoş şi Gheorghe Ştefan. Practic, eu trebuia să particip la campania prezidenţială din 2009 cu patru milioane de euro. Pe întreaga perioadă a mandatului meu de ministru, am finanţat PDL cu sume lunare însumând circa 300.000 de euro în total. Aceste sume le-am înmânat direct şefului meu, Emil Boc, primul-ministru al României". El a continuat: "Ştiind că nu dispun de această sumă, Cocoş şi Ştefan, persoane interesate în derularea în continuare a contractului de licenţiere Microsoft, mi-au propus să închei contractul în condiţiile impuse de ei cu firma susţinută de Florică şi, în contrapartidă, ei să plătească la partid 2 milioane de euro şi să contribuie la campania prezidenţială cu alte două milioane de euro. Chiar şi în aceste condiţii, din totalul cheltuielilor efectuate de mine pentru campania electorală, pe care le estimez la 5 milioane de euro, am recuperat doar 2,7 milioane de euro". Potrivit procurorilor, din declaraţia lui Claudiu Florică, fost director Fujitsu Siemens România, rezultă că, în primăvara anului 2009, urmare a discuţiilor purtate cu Dinu Pescariu, s-a deplasat la biroul lui Dorin Cocoş pentru a discuta cu acesta posibilitatea reînnoirii contractului de licenţiere şi a constatat că aici îl aşteptau Dorin Cocoş, Gheorghe Ştefan şi ministrul Comunicaţiilor, Gabriel Sandu. Martorul susţine că în perioada următoare a avut mai multe întrevederi cu aceştia, în cadrul cărora au fost formulate anumite pretenţii băneşti pe care trebuia să le onoreze în situaţia în care dorea să obţină finalizarea contractului pentru încheierea de licenţe. Martorul susţine că pentru efectuarea plăţii sumelor pretinse de Cocoş Dorin - circa 9.000.000 de euro, Sandu Gabriel - 2.700.000 euro, Gheorghe Ştefan - 3.996.360 euro, Dinu Pescariu a înfiinţat firma Barringwood Investment Limited, în contul căreia D.Con.Net.Ag a virat toate sumele menţionate mai sus.