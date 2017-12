Gripa nouă, în lume

• Începe livrarea vaccinului împotriva gripei A/H1N1 guvernelor europene

Grupul farmaceutic GlaxoSmithKline (GSK) a anunţat că va începe livrarea vaccinului împotriva gripei A/H1N1 guvernelor europene. “În urma autorizării Comisiei Europene, prevedem să începem livarea Pandemrix guvernelor europene începînd de săptămîna viitoare”, a declarat într-un comunicat Stephenne, preşedintele GSK Biologicals, divizia de vaccinuri a laboratoarelor britanice. Zilele trecute, CE a aprobat punerea în vînzare a primelor vaccinuri împotriva gripei A/H1N1, Focetria, produs de laboratorarele elveţiene Novartis, şi Pandemrix, al GSK, care a primit o recomandare pozitivă din partea Agenţiei Europene a Medicamentelor. Pandemrix este un vaccin adjuvant, conţinînd o substanţă care îi amplifică efectele, care serveşte la protejarea împotriva virusului gripei A/H1N1. Agenţia Europeană a Medicamentelor a recomandat ca vaccinul GSK, dar şi cel al Novartis, să fie injectate în două doze, într-un interval de trei săptămîni, deşi rezultatele iniţiale ale studiilor clinice arată că sînt eficiente încă de la prima doză. Comitetul de experţi al Agenţiei a aprobat utilizarea celor două vaccinuri pentru adulţi, inclusiv femei însărcinate, precum şi pentru copii mai mari de şase luni.

• Bulgaria anunţă primul deces cauzat de virusul gripal A/H1N1

Ministerul Sănătăţii de la Sofia a anunţat primul deces din Bulgaria provocat de virusul gripal A/H1N1. Un bărbat de 30 de ani a murit ieri la Spitalul universitar Lozeneţ din Sofia. Pacientul a prezentat primele simptome de gripă porcină pe 19 septembrie, în localitatea Samokov, fiind internat într-un spital local pe 23 septembrie. După două zile, medicii au stabilit că suferea şi de pneumonie. Pe 25 septembrie, el a fost transferat la Spitalul Universitar Lozeneţ din capitală. Medicii spun că, în toată această perioadă, cinci persoane au intrat în contact cu pacientul, una dintre ele fiind internată în Spitalul Sfînta Ana, însă este în stare bună.

• Angajaţii din Sănătate din New York protestează faţă de vaccinarea împotriva A/H1N1

Angajaţii din domeniul sanitar din New York au protestat faţă de hotărîrea Departamentului Sănătăţii de a-i obliga să se vaccineze împotriva gripei A/H1N1, în caz contrar fiind ameninţaţi cu pierderea locului de muncă. New York este primul stat ce a dispus vaccinarea tuturor angajaţilor din domeniul sănătăţii. Primele doze ale vaccinului împotriva gripei A/H1N1 vor fi disponibile începînd de săptămîna viitoare. “Nici măcar nu îngrijesc bolnavi. Lucrez în domeniul nutriţiei. Mi s-a spus că trebuie să mă vaccinez deoarece lucrez într-o clinică”, a precizat Paula Small, specializată în pediatrie. Ea a spus că va refuza vaccinarea, îngrijorată că produsul nu este testat. Precizăm că, în 1976, au fost înregistrate mai multe decese pe fondul vaccinării împotriva gripei porcine. Potrivit unui asistent medical, intervievat de CBS, reglementarea statului încalcă libertăţile individuale şi drepturile civile. “Acum îmi voi pierde locul de muncă dacă nu mi se administrează un vaccin împotriva gripei sezoniere sau a gripei A/H1N1”, a precizat el. Proteste au fost organizate şi în oraşul Albany, capitala statului New York. Sute de demonstranţi au militat pentru libertatea alegerii. În calitate de angajaţi în domeniul sanitar, aceştia susţin că se spală frecvent pe mîini şi este puţin probabil să transmită sau să contracteze gripa A/H1N1. Aproape 500.000 de persoane care lucrează în domeniul sănătăţii urmează să fie vaccinate.