Grupă accesibilă pentru Simona Halep

Prezentă pentru prima oară la WTA Tournament of Champions, turneu găzduit de capitala Bulgariei, Sofia, şi la care participă sportivele care au câştigat cel puţin un turneu din categoria International în acest sezon, dar nu au obţinut calificarea la Turneul Campioanelor de la Istanbul, constănţeanca Simona Halep a avut noroc la tragerea la sorţi efectuată ieri. Halep, care se menţine pe locul 14 în clasamentul WTA, cu 3.085 de puncte, a fost desemnată principala favorită a întrecerii de la Sofia, dotată cu premii în valoare totală de 750.000 de dolari, şi a evitat principalele contracandidate la câştigarea trofeului. Astfel, sportiva în vârstă de 22 de ani parte din aceeaşi grupă cu sportivele ruse Maria Kirilenko (18 WTA) şi Anastasia Pavliucenkova (26 WTA), precum şi cu franţuzoaica Alize Cornet (27 WTA). Halep a învins-o în acest an pe Kirilenko (26 de ani), în turul al treilea al US Open, cu 6-1, 6-0, în singura lor întâlnire, iar pe Pavliucenkova (22 de ani) de trei ori în carieră, ultima dată în semifinale la Moscova, în urmă cu două săptămâni, cu 6-2, 6-1. Singura jucătoare din grupă pe care constănţeanca nu a învins-o până în prezent este Cornet (23 de ani). Cele două s-au întâlnit doar o dată, în 2011, în primul tur la Monterrey, când sportiva franceză s-a impus cu 7-5, 6-1. Halep debutează în această seară, în jurul orei 21.00, când o va întâlni pe Pavliucenkova, în ultimul meci al zilei.

În cealaltă grupă se vor afla Ana Ivanovic (Serbia, locul 16 WTA, beneficiara unui wildcard), Samantha Stosur (Australia, locul 19 WTA), Elena Vesnina (Rusia, locul 25 WTA) şi Ţvetana Pironkova (Bulgaria, locul 119 WTA, beneficiara unui wildcard).