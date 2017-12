Gruparea Stat Islamic amenință cu moartea noi ostatici

Liderul grupării radicale jihadiste Statul Islamic (SI), Abou Bakr al-Baghdadi, a fost rănit în timpul unui raid aerian efectuat de coaliția internațională în nord-vestul Irakului, a declarat premierul irakian, Haider al-Abadi. Liderul SI se află în cea mai mare parte a timpului în Siria, unde gruparea a preluat de anul trecut controlul asupra unor importante zone din Irak, în special din nordul și vestul țării.

Probabil ca replică la atacul asupra liderului SI, gruparea a ameninţat ieri, într-o nouă înregistrare video, că va ucide doi ostatici japonezi pe care susţine că îi deţine şi cere o răscumpărare de 200 de milioane de dolari Guvernului de la Tokyo. În această înregistrare video difuzată pe site-urile jihadiste, gruparea ameninţă să îi ucidă în 72 de ore pe cei doi ostatici. Este prima dată când SI, cunoscută pentru brutalitatea sa, anunţă că deţine ostatici japonezi, pe care i-a identificat drept Haruna Yukawa şi Kenji Goto Jogo. În această înregistrare video, un bărbat îmbrăcat în uniformă jihadistă neagră, ţinând în mână un cuţit, vorbeşte în engleză în faţa unei camere, între doi ostatici îmbrăcaţi în ţinută portocalie. SI a anunţat deja execuţia a patru ostatici occidentali, între care jurnaliştii americani James Foley şi Steven Sottloff.

Înregistrarea video a fost publicată în timp ce premierul nipon, Shinzo Abe, se afla în vizită la Ierusalim. Acesta s-a întâlnit ieri cu liderul palestinian, Mahmoud Abbas, la Ramallah, în Cisiordania, în ultima etapă a turneului său în Egipt, Iordania şi Israel. Reacția Guvernului nipon nu a întârziat însă și s-a anunțat că nu se va ceda în fața terorismului.

Atrocitățile pe care SI le-a comis pe teritoriul irakian, dar și pe cel sirian au determinat crearea de către SUA a unei coaliții internaționale care efectuează raiduri aeriene în cele două țări și care susține militar armata în Irak. În luna decembrie, premierul irakian, Haidar al-Abadi, a solicitat SUA să efectueze mai multe raiduri aeriene împotriva jihadiștilor grupării SI. În același timp, oficialii de la Bagdad au cerut sprijin din partea NATO în vederea întăririi capacităților sale defensive.

Se cunosc totuși puține informații pertinente despre SI și militanții săi. Jurnalistul german Jurgen Todenhofer, de 74 de ani, a petrecut zece zile la Mosul, în nordul Irakului, împreună cu luptătorii grupării, fiind primul reporter occidental care a făcut acest lucru şi a supravieţuit pentru a-şi povesti experienţa. Într-un interviu acordat postului de televiziune Al-Jazeera, Jurgen Todenhofer povesteşte cum a reuşit să intre în contact cu SI. ”Le-am scris tuturor jihadiştilor germani pe care i-am găsit pe Facebook, au fost peste 80. I-am întrebat dacă îi pot intervieva în legătură cu motivele pentru care au părăsit Germania şi aşa mai departe. Am primit 15 răspunsuri şi unul dintre ei mi-a spus că nu poate vorbi în numele SI, dar că mă poate pune în legătură cu cineva din departamentul media”, a explicat acesta.

Jurgen Todenhofer susţine că a discutat timp de şapte luni cu această persoană despre probleme ideologice, situaţii de război şi asasinarea lui James Foley, precum şi despre garanţiile oferite pentru deplasarea lui în Irak. ”Nu ştiam dacă această ştampilă (de la biroul califatului) pe acord era una reală şi era dificil de verificat. Putea fi un fals. Până la urmă, după câteva discuţii, am decis să am încredere în el şi nu am văzut niciun motiv pentru care ei şi-au petrecut atâtea luni discutând cu mine pentru a mă aduce acolo doar pentru a-mi tăia capul. Nu era logic pentru mine”, a afirmat jurnalistul. ”Ştiau că am făcut comentarii negative despre ei înainte. Ştiau că m-am întâlnit cu preşedintele sirian, Bashar al-Assad. Le-am spus clar că nu sunt de partea lor, iar ei au spus: ”Da, nu este problema noastră, nu ne pasă de părerea ta, vrem să spui ce ai văzut aici, nu opinia pe care o aveai înainte”“, a explicat jurnalistul german.

Jurgen Todenhofer a povestit despre momentele dificile trăite alături de combatanţi, precum lipsa alimentelor sau a apei, precum şi atacurile cu drone din Mosul sau ale aviaţiei siriene la Rakka. ”A fost foarte neplăcut atunci când ne-am întors la Rakka după câteva zile petrecute în Mosul. Am întârziat trei zile şi cu două zile înainte, când trebuia să fim acolo, apartamentul în care locuiam a fost distrus de bombele siriene. Nu mai erau ferestre, nu mai erau uşi. Erau cioburi peste tot. Am ştiut că, dacă ne-am fi întors în timp, am fi fost morţi”, a povestit el.

Jurnalistul afirmă că a avut discuţii foarte dificile cu luptătorii SI, întrucât nu înţelegea entuziasmul lor în planificarea epurării religioase, în planificarea uciderii necredincioşilor. ”Ucid şi musulmani democraţi, pentru că ei cred că musulmanii non-SI pun legile omeneşti înaintea poruncilor lui Allah. Acestea au fost discuţii foarte dificile, mai ales atunci când vorbeau despre numărul persoanelor pe care voiau să le ucidă. Vorbeau despre sute de milioane. Erau entuziasmaţi în legătură cu acest lucru, iar eu pur şi simplu nu înţelegeam”, afirmă aceștia. În ceea ce priveşte impresiile sale după această experienţă, Todenhofer susţine că, în opinia sa, gruparea este mult mai puternică decât se crede, iar strategia ţărilor occidentale în ceea ce priveşte lumea musulmană este complet greşită. ”Bombardamentele sunt un program de proliferare a terorismului. Aveam mult mai puţini terorişti înainte de 2001, iar aceste bombardamente, care au ucis sute de mii de persoane, au creat terorişti şi au intensificat terorismul”, este de părere jurnalistul. Acesta consideră, de asemenea, că doar irakienii sunniţi pot învinge SI, aşa cum au făcut în 2007, deşi atunci gruparea era mult mai slabă.

ÎN RĂZBOI CU TOATĂ LUMEA Zona Siriei este în prezent cel mai sângeros teatru de conflict. Trupele ONU mobilizate pentru menţinerea păcii în Platoul Golan au observat avioane fără pilot zburând în timpul atacului aerian efectuat duminică de Israel în Siria. În urma acestui raid aerian asupra Quneitra, în partea siriană a Platoului Golan, 12 persoane au fost ucise, dintre care şase membri ai Hezbollah şi şase militari iranieni, între care un ofiţer din cadrul Gardienilor Revoluţiei (Pasdaran), armata de elită a Republicii Islamice. Purtătorul de cuvânt al Naţiunilor Unite Farhan Haq a precizat că forţa ONU staţionată în Golan a observat două dispozitive fără pilot zburând dinspre Israel. Aceste dispozitive au trecut peste linia de încetare a focului. ”O oră mai târziu, un nor de fum a fost văzut ridicându-se din direcţia poziţiei 30", a explicat el pentru jurnalişti. Căştile Albastre au observat avioane fără pilot survolând zona din jurul poziţiei 30 şi depăşind din nou linia de încetare a focului”, a mai precizat sursa citată. ”Acest incident constituie o încălcare a acordului din 1974 dintre Israel şi Siria”, a subliniat aceasta.