Grupe echilibrate la Trofeul “Telegraf”

Desfăşurată ieri, la Sala de conferinţe din cadrul Millenium Business Center, tragerea la sorţi a grupelor ediţiei a 23-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, a stabilit “ţintarul” din acest an. După ce Mihai Orzan, consilier DJST Constanţa, a extras cele şase formaţii desemnate capi de serie, Club 29 Constanţa (deţinătoarea trofeului), FC Tomis 2012 Constanţa (finalista de anul trecut), CFR Constanţa (locul 3 la ediţia din 2013), Telegraf (gazda turneului), Săgeata Stejaru (de trei ori câştigătoare a turneului) şi Portul Constanţa (de două ori câştigătoare a turneului), celelalte 28 de echipe participante la ediţia din acest an au fost repartizate în cele şase grupe de către Vasile Mihu, preşedintele AJF Constanţa. În acest an se anunţă grupe echilibrate, cea mai interesantă fiind, la prima vedere, Grupa C, în care vor evolua FC Tomis 2012 Constanţa, Dinamo Spada Constanţa, Macedonia Ovidiu, Intermacedonia-Steaua Mării Constanţa (ocupanta locului 4 la ediţia a 22-a), Liga Ofiţerilor Constanţa şi Victoria Cumpăna.

În optimile de finală ale competiţiei se vor califica primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru formaţii de pe locul 3. Pentru departajarea echipelor de pe locul 3 se va face un clasament separat al celor şase echipe clasate pe poziţia a treia în fiecare grupă, clasament în care vor fi luate în considerare doar rezultatele înregistrate de formaţia respectivă în disputele cu echipele clasate pe poziţiile 1, 2 şi 4 din grupa sa.

Sâmbătă, 11 ianuarie, de la ora 12.00, şi duminică, 12 ianuarie, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, se vor disputa primele partide ale ediţiei din acest an. Programul meciurilor va fi anunţat oficial în numărul de mâine al cotidianului “Telegraf”.

„În acest an participă mai multe formaţii decât în ultimii ani, 34 faţă de 30, o surpriză plăcută. Avem şi o echipă care participă în premieră la turneu, Cariocas Constanţa. Fie ca cel mai bun să învingă”, a declarat Lucian Mănescu, directorul turneului. Viorel Farcaş, “sufletul” echipei Club 29 Constanţa, deţinătoarea trofeului, şi-ar dori să înfrunte în fazele superioare ale turneului echipa... Telegraf: „Este o plăcere să ne revedem cu foştii jucători, foştii prieteni, viitorii adversari. În primul rând, acest lucru reprezintă farmecul acestui turneu, care se desfăşoară de peste douăzeci de ani la Constanţa. Ar fi bine să întâlnim în fazele superioare echipa Telegrafului, care am înţeles că s-a întărit în acest an. Ei sunt buni la scris şi sperăm să fie buni şi la fotbal”.

Turneul este organizat de cotidianul “Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

COMPONENŢA GRUPELOR

GRUPA A

Portul-Eastern Clean Constanţa

AS Cariocas Constanţa

FC Constanţa

IMN Meconst Constanţa

Perla Murfatlar

GRUPA B

CFR Constanţa

Sian Image Constanţa

CS Agigea

Socep Constanţa

SNC-Bialex Valea Dacilor

CS Mihail Kogălniceanu

GRUPA C

FC Tomis 2012 Constanţa

Dinamo Spada Constanţa

Macedonia Ovidiu

Intermacedonia-Steaua Mării Constanţa

Liga Ofiţerilor Constanţa

Victoria Cumpăna

GRUPA D

Săgeata Stejaru

Real Constanţa

Capitol ’84 Constanţa

Obelisc Costineşti

FC Royal Constanţa

Intersport-Millenium Constanţa

GRUPA E

Telegraf

Farul Tuzla

Municipal Constanţa

Athletic Club 1973 Constanţa

Olimpia Apă-Canal Constanţa

GRUPA F

Club 29 Constanţa

FC Amicii Constanţa

Store Constanţa

ACS Oportun 2012 Mangalia

Vulturii Cazino Constanţa

Inter Năvodari