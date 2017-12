Grupe uşoare pentru Valencia şi ŢSKA Moscova

Desfăşurată ieri, la Nyon, tragerea la sorţi pentru faza grupelor din Cupa UEFA a prefaţat fastul care se anunţă din sezonul viitor, atunci cînd competiţia - reformată - va deveni UEFA Europa League! Dar pînă atunci, marile favorite la cîştigarea ultimei Cupe UEFA - AC Milan, Valencia, FC Sevilla, Ajax, Benfica, ŢSKA Moscova, HSV - vor avea meciuri dificile în grupe. Mai puţin Valencia şi ŢSKA Moscova, care au avut noroc la tragerea la sorţi, adversarele nefiind prea strălucite. Cele mai tari grupe sînt primele trei, cu echipe de acelaşi calibru, orice rezultat fiind posibil pe teren. Conform palmaresului, Grupa F este de departe cea mai tare, cu trei foste cîştigătiare ale CCE - HSV, Ajax şi Aston Villa! Primele partide din faza grupelor sînt programate pe 23 octombrie.

Componenţa grupelor - Grupa A: Schalke ’04 Gelsenkirchen, PSG, Manchester City, Racing Santander, Twente Enschede; Grupa B: Benfica Lisabona, Olympiacos Pireu, Galatasaray Istanbul, Hertha Berlin, Metalist Harkov; Grupa C: FC Sevilla, VfB Stuttgart, Sampdoria, Partizan Belgrad, Standard Liege; Grupa D: Tottenham Hotspur, Spartak Moscova, Udinese, Dinamo Zagreb, NEC Nijmegen; Grupa E: AC Milan, SC Heerenveen, Sporting Braga, FC Portsmouth, VfL Wolfsburg; Grupa F: Hamburger SV, Ajax Amsterdam, Slavia Praga, Aston Villa, MSK Zilina; Grupa G: Valencia, FC Bruges, Rosenborg BK, FC Copenhaga, AS St. Etienne; Grupa H: ŢSKA Moscova, Deportivo La Coruna, Feyenoord, Rotterdam, AS Nancy, Lech Poznan.