Gură de oxigen pentru FC Farul

Formaţia de pe litoral a reuşit să stopeze seria eşecurilor, smulgînd un punct preţios vineri seară, 1-1 în fieful vicecampioanei Steaua Bucureşti, într-o partidă din etapa a 24-a a Ligii I. La ultimul meci pe banca tehnică a Farului, Ion Marin a făcut cîteva mutări surprinzătoare, în special în ofensivă. L-a trimis pe flancul stîng pe Nanu, în timp ce Voiculeţ a primit sarcina de a-l ajuta pe singurul vîrf veritabil, Chico. În această formulă, constănţenii au început curajos, şi în primele minute au dat impresia că joacă pe teren propriu. Doar cîteva lovituri de colţ nu i-au speriat totuşi pe bucureşteni, care au preluat cîrma partidei. Nu au dominat însă decît la posesia balonului, pentru că cele mai mari ocazii ale primei reprize le-au aparţinut elevilor lui “Săpăligă”. Infiltrat între fundaşii centrali ai Stelei, Băcilă a sprintat de la limita ofsaidului în min. 25, dar lobul său a ocolit poarta lui Zapata. Două minute mai tîrziu, acelaşi Băcilă a dat emoţii gazdelor, dar şutul său a trecut pe lîngă bară. În tot acest timp, vicecampioana nu a contat în atac, expresia neputinţei fiind dată de schimbarea lui Dayro Moreno cu cinci minute înainte de pauză. Certaţi de Lăcătuş, steliştii au ieşit mai decişi după pauză, dar din nou şansa de a înscrie a aparţinut constănţenilor. Lansat perfect de Băcilă, Măţel l-a întors pe Tudose, dar şutul său la colţul scurt a fost blocat de Zapata. Şi cum ratările se răzbună, Steaua a marcat, în min. 56, la capătul unei faze banale. Columbianul Toja a şutat anemic, mingea a sărit la Bogdan Stancu, după ce l-a lovit pe Pahor, iar golgeterul Stelei a trimis balonul printre picioarele lui Curcă. Golul nu a turnat “plumb” în picioarele constănţenilor, care au forţat egalarea prin Florin Pătraşcu, ale cărui şuturi de la distanţă l-au pus la grea încercare pe Zapata. Eforturile oaspeţilor au dat roade în min. 72, cînd Chico a deviat în stil de mare jucător centrarea venită de pe stînga, de la Vukomanovic. Disperaţi, steliştii s-au aruncat în atac, dar reduta Farului a rezistat cu brio la numeroasele centrări trimise de Nicoliţă şi Semedo. Doar lovitura de cap a lui Pedriel şi şutul de la distanţă expediat de Lovin în ultimele secunde au dat ceva emoţii, însă a fost prea puţin pentru a smulge din desaga grupării de pe litoral un punct binemeritat pentru Farul. Egalul dă din nou speranţe constănţenilor în perspectiva luptei pentru menţinerea în prima ligă, dar se pune şi o altă problemă: continuă Ion Marin în postura de antrenor?

Au evoluat - Steaua (antrenor Marius Lăcătuş): Zapata - Ogăraru, Tudose, E. Baciu, P. Marin - Ochiroşii (79 Nicoliţă), Lovin, Toja, Semedo - D. Moreno (39 Pedriel) - B. Stancu (70 A. Ionescu); Farul (antrenor Ion Marin): G. Curcă - Măţel (76 Fatai), Pahor, Rastovac, Vukomanovic - Băcilă, Fl. Pătraşcu, Rusmir, E. Nanu (68 Mendy) - Voiculeţ - Chico (89 Gosic). Au arbitrat: Lucian Dan (Aiud) - Zoltan Szekely (Baia Mare) şi Ovidiu Maier (Timişoara). Marcatori: B. Stancu 56 / Chico 72. Cartonaş galben: A. Ionescu. Spectatori: 6.000.

În min. 15, Claudiu Voiculeţ şi-a rupt tricoul în urma unui duel cu un adversar şi timp de zece minute a evoluat cu tricoul lipit cu leocoplast. În cele din urmă, la cererea arbitrului, fotbalistul a fost nevoit să-şi schimbe tricoul, însă cum Farul nu avea echipament de rezervă, a trebuit să împrumute tricoul lui Daniel Florea. Astfel, Voiculeţ a purtat nr. 88, deşi a început meciul cu nr. 18.

“Rechinii” speră din nou

La final, jucătorii şi conducerea tehnică a Farului s-au bucurat pentru egalul din Ghencea. “Este un punct muncit. Ştiam ce probleme de efectiv are Steaua şi am sperat că vom scoate un rezultat bun. Am reuşit să ne închidem, am făcut un joc de pase bun şi, cu mai multă atenţie şi ceva noroc, am fi putut lua cele trei puncte. Jucătorii au evoluat cu ambiţie şi dăruire şi, dacă vom juca aşa şi în etapele viitoare speranţele pentru evitarea retrogradării sînt mari”, a declarat secundul Cristian Cămui. “Avem o echipă tînără şi, pentru noi, acest punct este bun. Ne aşteptam să nu plecăm cu sacoşa goală din Ghencea”, a spus căpitanul George Curcă, portarul Farului comentînd şi atitudinea fanilor constănţeni prezenţi la meci, care au cerut în permanenţă demisia lui Ion Marin: “Cînd nu ai rezultate, este normal ca suporteri să fie nemulţumiţi, mai ales că sîntem într-o zonă fierbinte”.