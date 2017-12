Guşă a demisionat de la conducerea PIN

Deputatul Cozmin Guşă a demisionat din funcţia de preşedinte al PIN, ca urmare a rezultatului înregistrat de acest partid la alegerile europarlamentare, care, conform datelor parţiale anunţate de Biroul Electoral Central, a obţinut puţin peste 2,5% din voturi. Guşă a explicat că, potrivit art. 64 din statutul partidului, la fiecare ciclu electoral, în ziua anunţării rezultatului definitiv al alegerilor, se convoacă Adunarea Generală Naţională pentru alegerea noii structuri de conducere naţională, care va avea loc în maximum 45 de zile. “Asta presupune o demisie şi am decis ca această demisie să mi-o asum doar eu, delegînd atribuţiile funcţiei de preşedinte vicepreşedintelui Lavinia Şandru şi secretarului general Valeriu Bordei“, a declarat deputatul PIN, adăugînd că a convocat Adunarea Generală în 15 decembrie. În acelaşi timp, Guşă a susţinut că, din punct de vedere public, partidul pe care îl conduce a înregistrat un succes, fiind filiale judeţene care au obţinut peste 5%, însă a recunoscut că PIN are nevoie de mai multe “resurse şi organizaţii“. “În ceea ce priveşte candidatura mea pentru un nou mandat la conducerea PIN, este un lucru la care trebuie să reflectez. Pot să fac multe lucruri în partid, pot fi şi secretar general sau vicepreşedinte. În niciun caz nu voi părăsi partidul. Eu am fondat PIN-ul să-l bag în Parlament şi voi fi ultimul care pleacă din acest partid“, a mai spus Guşă.