Guvernul Cioloș NU a reușit să obțină votul de învestitură al Parlamentului României

Guvernul propus de Dacian Cioloș nu a primit încrederea Parlamentului. A strâns doar 88 de voturi, dintre cele 234 de voturi necesare. De la tribuna parlamentului, a fost anunțat rezultatul oficial. În sală au fost prezenți 343 de deputați și senatori, dintre care au votat 272. ”Pentru” au votat 88 de parlamentari, iar 184 au votat ”împotriva” Guvernului Cioloș.

Marcel Ciolacu a lansat un apel către toți președinții de partide ca, după ședință, să se întâlnească și să stabilească o strategie comună:

“În timp ce noi am stat două ore aici să facem politică, alte câteva zeci de oameni au murit. Asta este moștenirea lăsată de ultima guvernare. În această sală încap 500 de persoane. Imaginați-vă că ieri 574 de români au murit de Covid. (…) Eu consider că ne-am certat suficient. Este clar că acest guvern nu are cum să treacă. Vă cer să ne întâlnim imediat pentru a scoate România din criză. Gata cu politica, nu se mai poate așa. Trebuie ca politicienii să facă un pas în spate și să aducem specialiști în sănătate. Avem medici foarte buni și aici în Parlament. Spectacolul sinistru trebuie să înceteze. În al 12-lea ceas vă cer să fiți bărbați de stat. Vă cer să nu mai rămâneți o pată urâtă și neagră în istoria acestei țări”.