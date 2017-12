Gwen Stefani s-a îmbrăcat decent pentru show-ul din Malaezia

Cîntăreaţa Gwen Stefani s-a îmbrăcat decent, marţi seară, la concertul pe care l-a susţinut în capitala Malaeziei, Kuala Lumpur, după ce, cu cîteva săptămîni înainte, studenţii musulmani protestaseră pentru că artista poartă ţinute provocatoare pe scenă. Gwen Stefani nu mai cîntase în Kuala Lumpur şi a fost atentă să nu supere localnicii nici prin vestimentaţie, nici prin mişcările de dans. În schimb, cîntăreaţa i-a uimit pe cei 7.000 de spectatori şi şi-a schimbat ţinuta după fiecare piesă. Uniunea Naţională a Studenţilor Musulmani din Malaezia, care are aproximativ 10.000 de membri, susţinea că spectacolul, ce face parte din turneul Sweet Escape al cîntăreţei, încalcă toate valorile locale, asiatice şi islamice. Ei încercaseră chiar să interzică show-ul artistei.

Gwen Stefani şi-a început cariera ca solistă a trupei No Doubt, în 1987. Trupa a cunoscut succesul abia în 1995, cu albumul “Tragic Kindom”, cu hituri ca “Don\'t Speak”, “Just A Girl” sau “Sunday Morning”. Au urmat piesele “Ex- Girlfriend”, “Hey Baby” sau “Underneath It All”. Cîntăreaţa a cîştigat două premii Grammy cu trupa, pentru “Hey Baby” şi “Underneath It All” şi încă unul, pentru colaborarea cu Eve, la piesa “Let Me Blow Your Mind”. În cariera solo, Gwen Stefani a lansat două albume, cu single-uri ca “What You Waiting For?”, “Hollaback Girl”, “Cool”, “Wind In Up” sau “The Sweet Escape”. Gwen Stefani a interpretat, în 2004, rolul actriţei Jean Harlow în filmul lui Martin Scorsese “Aviatorul”, alături de Leonardo DiCaprio şi Cate Blanchett, peliculă care a cîştigat cinci Oscaruri şi trei Globuri de Aur.