Gwyneth Paltrow vinde preparate alimentare fără gluten

Actriţa americană Gwyneth Paltrow s-a asociat cu buna ei prietenă, antrenoarea de fitness Tracy Anderson, pentru a lansa o gamă de preparate alimentare organice şi lipsite de gluten. Vedeta hollywoodiană în vârstă de 42 de ani beneficiază şi de consultanţă economică, asigurată de Maria Baum, pentru acest proiect de afaceri care va fi lansat sub numele „3 Green Hearts“. Gama va cuprinde produse organice, fără gluten, precum paste, şaorma cu peşte, ravioli cu kale, salată quinoa şi sucuri proaspete. Gama „3 Green Hearts“ va include şi dulciuri, sub forma unor cupe de îngheţată. Produsele din această gamă vor fi comercializate iniţial în holurile sălilor de fitness pe care Tracy Anderson le deţine în New York. Cele trei antreprenoare spun că vor să dezvolte brandul „3 Green Hearts“ şi să lanseze în curând produse de curăţare ecologice şi produse cosmetice lipsite de parabeni.

Gwyneth Paltrow, desemnată în 2013 cea mai frumoasă femeie din lume, de revista ”People”, a devenit cunoscută în cinematografie cu rolul din thrillerul ”Seven”, în 1995, în care a jucat alături de Brad Pitt, care i-a devenit apoi partener de viaţă. În 1997, a început o relaţie cu Ben Affleck, alături de care a rămas doi ani. După premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar (”Shakespeare îndrăgostit”, 1999) şi căsătoria cu Chris Martin, Gwyneth Paltrow s-a îndepărtat de platourile de filmare, concentrându-se pe lansarea de cărţi, reţete gastronomice şi pe apariţii în emisiuni de televiziune, ocupându-se cu precădere de site-ul său de lifestyle goop.com.