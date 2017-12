Hagi, cetățean de onoare al orașului Ovidiu

Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, Gică Hagi, a avut parte, ieri, de un moment emoționant, primind titlul de cetățean de onoare al orașului Ovidiu, localitate unde a construit una dintre cele mai moderne baze sportive din țară și unde va evolua în următorul sezon al Ligii 1 la fotbal echipa sa, FC Viitorul. Evenimentul a avut loc în sala de consiliu din cadrul Primăriei Ovidiu, în prezența primarului George Scupra și a consilierilor locali. „Este un gest simbolic și ne onorează atât prezența lui Hagi, cât și investiția făcută la Ovidiu. Hagi este acasă, la Ovidiu. De fapt, Hagi este acasă oriunde în România, este un simbol național și ne face mândri peste tot în lume. Cu această ocazie devine și un simbol local pentru Ovidiu. Este acasă și pentru că echipa sa dispută meciurile pe teren propriu la Ovidiu, iar suporterii de suflet pentru FC Viitorul vor fi locuitorii din Ovidiu. În plus, a contribuit și la dezvoltarea economică a orașului, fiind principalul contribuabil prin taxele și impozitele plătite la buget, în jur de 200.000 de lei. Hagi știe să facă performanță și ne bucurăm că vom vedea la Ovidiu cele mai bune echipe din țară și în curând, sperăm, și din Europa”, a spus primarul George Scupra. Edilul i-a înmânat „Regelui” diploma de cetățean de onoare și o plachetă, iar Hagi a semnat în Cartea de Onoare a orașului Ovidiu.

Vizibil emoționat, fostul mare fotbalist a mărturisit că i s-a îndeplinit visul, acela de a construi cea mai puternică academie de fotbal din țară. „Demult nu am mai simțit așa emoții, mai ales că a cântat și imnul național în sală. Omul e trecător, iar când m-am lăsat de fotbal, gândul meu a fost să construiesc o academie de fotbal care să rămână în urma mea. Am făcut o bază sportivă, avem aproape 300 de copii care fac sport la academie și îi educăm și facem o selecție la nivel național. În doar cinci ani am devenit cei mai buni din România și avem 53 de jucători la loturile naționale. M-am născut să fac performanță și îmi place să câștig. Ne-am găsit identitatea la Ovidiu, vrem să ne facem suporterii noștri și sper să avem stadionul plin”, a spus Hagi.

Pe lângă colaborarea legată de Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” și de FC Viitorul, între Primăria orașului Ovidiu și Hagi a fost semnat un protocol și în privința echipei secunde a clubului, FC Viitorul II, care în acest sezon va evolua în Liga a 3-a pe stadionul „Orășenesc” din Ovidiu.

La final, Hagi a primit un tort cu stema orașului Ovidiu, dar și cu o minge de fotbal, iar cei prezenți au ciocnit o cupă de șampanie.