Hagi: Sperăm să repetăm jocul bun făcut la Craiova, în deplasare

Gheorghe Hagi, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că adversara din etapa a 23-a a Superligii, FCU Craiova i-a dat o lecţie în tur formaţiei sale, prin victoria cu 4-0.



Antrenorul Farului a mai spus că e încrezător în potenţialul echipei și că dorește să repete jocul bun făcut la Craiova.

"Am început anul foarte bine. Am avut o deplasare foarte grea la Craiova, unde echipa a arătat că am făcut o pregătire foarte bună, că am făcut bine că am rămas acasă, chiar dacă clima a fost mai grea. Cred că s-a văzut pe teren, echipa a arătat bine, am câştigat într-o deplasare grea. Acum întâlnim acasă cealaltă echipă din Craiova. Va fi un meci total diferit din punctul meu de vedere, cu un adversar la fel de talentat şi de valoros, care are foarte mult talent.

Jucăm acasă şi de asta spun că va fi un pic diferit, în sensul de a controla jocul şi intensitatea. Sperăm să o facem, ştiu că suntem capabili. Eu sunt încrezător în potenţialul echipei. Suntem conştienţi de faptul că adversarul ne-a dat o lecţie în tur, pentru cum am intrat pe teren. Sperăm să repetăm jocul bun făcut la Craiova, în deplasare. Muncim pentru a lua cele trei puncte", a precizat Hagi.