„Haideţi toţi la hora mare”, seară dedicată folclorului

Cea de-a treia seară a Festivalului „Callatis“ a fost dedicată interpreţilor de muzică populară, fiind intitulată „Haideţi toţi la hora mare”. Ca şi în serile precedente, spectatorii au venit în număr foarte mare, mulţi dintre aceştia preferînd să asculte recitalurile interpreţilor în picioare. Pe scena din Portul Turistic Mangalia au urcat, miercuri seară, artişti consacraţi ai muzicii populare româneşti: Laura Lavric, Matilda Pascal-Cojocăriţa, Cristina Turcu-Preda, Niculina Stoican, Constantin Enceanu, Cornelia şi Lupu Rednic, Aurel Tamaş, Petrică Matu Stoian, Cornel Borza, Valeria & Traian Ilea, Maria Didraga, Olguţa Berbec, Gelu Voicu, Cătălina Alexa, Gigi Sima, formaţia instrumentală „Pindu” din Constanţa, ansamblurile „Baladele Deltei” şi „Doruleţul” din Tulcea, Orchestra „Dor Românesc”, condusă de Ştefan Gicu. Artiştii au reuşit să încînte publicul cu muzica şi dansurile tradiţionale româneşti.

Chiar dacă pentru interpreţii de muzică populară, concertele live sînt, deja, obişnuinţă, mulţi dintre artiştii prezenţi la „Callatis” au avut emoţii înainte de urcarea pe scenă. „Întîlnirea cu publicul este, pentru mine, de fiecare dată, o emoţie, pentru că acesta ne cere foarte mult, este stăpînul nostru şi dacă îl supărăm, este grav. La cea de-a X-a ediţie a Callatis-ului, eu cred că este, într-adevăr, o sărbătoare extraordinară. Vreau să felicit organizatorii pentru tot ce au făcut în aceşti zece ani şi în special în această seară. Este un regal, aici, la Callatis“, a mărturisit Matilda Pascal-Cojocăriţa.

În ciuda emoţiilor, cei doi maramureşeni, Cornelia şi Lupu Rednic, au fost extrem de zîmbitori, debordînd de optimism şi de voie bună. „Pe scenă a fost foarte frumos, publicul, după părerea mea, a fost mai numeros ca anul trecut. Noi venim cu drag, în fiecare an, deoarece avem şi o stea de mare, ne mîndrim cu acest lucru, pentru că autorităţile s-au gîndit şi la noi, la anumiţi interpreţi de muzică populară sau de muzică uşoară românească. Noi venim cu drag la Mangalia, mai ales la festivalul de la Callatis. În această seară (n.r.: miercuri seară) a fost multă lume, oamenii sînt încîntaţi de ceea ce facem noi pe scenă, le mulţumim că sînt alături de noi. Noi respectăm atît muzica uşoară, cît şi cea populară, tradiţia şi portul popular. În această seară am simţit publicul foarte aproape de noi, am simţit că le place ceea ce facem şi noi am dat tot ce-i mai bun din noi“, a precizat Lupu Rednic. La fel de încîntată de seara dedicată folclorului a fost şi Laura Lavric, aceasta interpretînd muzică tradiţională din Moldova: „M-am simţit excelent pe scenă, ca de fiecare dată, mai ales că am avut parte de un public minunat. Să le dea Dumnezeu sănătate celor care ţin cu tot dinadinsul ca acest spectacol să nu piară. Acest festival, renumit în ţară şi străinătate, sper să nu dispară niciodată, pentru că este o reunire de suflet cu toate cîntecele şi tradiţiile noastre, româneşti. Nu mai ştiu pentru a cîta oară vin aici, la Callatis, îmi amintesc doar că anul trecut nu am putut să vin”.

Concurentele la „Miss Diaspora” au dansat pe muzică tradiţională românească

Unul dintre cele mai atractive momente ale serii l-a constituit cel în care concurentele la „Miss Diaspora” au dansat pe scenă, îmbrăcate în costume populare tradiţionale. Fostă „Miss România”, în anul 1979, Matilda Pascal-Cojocăriţa a fost extrem de emoţionată de întîlnirea cu frumoasele concurente, încurajîndu-le şi făcînd fotografii alături de ele. „În urmă cu 30 de ani, eram şi eu ca ele şi trăiesc emoţia în fiecare an, mai ales că în ceilalţi ani chiar am fost în juriu. Anul acesta, nu am mai putut. Fetele sînt superbe, sînt frumoase! Toate româncele, indiferent de unde vin, sînt frumoase”, a declarat, emoţionată, Matilda Pascal-Cojocăriţa.

Festivalul „Callatis” continuă şi în această seară, pe scena din Portul Turistic Mangalia urmînd să evolueze „3SE”, Andreea Bănică, Fuego, Dan Doboş & Cornelia Ciobanu, Sirma Granzulea, Steliana Sima, Andra, George Nicolescu, în timp ce pe plaja „La steaguri” din Neptun vor cînta „Direcţia 5”, „Provincialii”, „Zero” şi „Replik”.