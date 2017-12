Halep a câștigat al zecelea trofeu din carieră

La capătul unei săptămâni de meciuri dificile, dar de care a trecut cu bine, Simona Halep și-a trecut în cont o nouă performanță de senzație, câștigând turneul de categorie Premier 5 de la Dubai, dotat cu premii în valoare totală de 2.513.000 de dolari. Cotată cu prima șansă la câștigarea trofeului și clasată pe locul 4 WTA, tenismena constănțeană a învins-o sâmbătă, în finală, pe Karolina Pliskova (Cehia), locul 18 WTA şi cap de serie nr. 17, cu scorul de 6-4, 7-6 (7/4), după o oră şi 46 de minute. Grație acestui succes, sportiva în vârstă de 24 de ani a primit 900 de puncte WTA şi un cec în valoare de 456.000 de dolari, în timp ce învinsa din finală a fost recompensată cu 585 de puncte WTA şi 227.860 de dolari. La final, foarte emoționată, constănțeanca le-a mulțumit fanilor din tribune, care i-au scandat numele minute în șir. „Mulţumesc tuturor pentru susţinere. Este foarte greu să exprim ceea ce simt. Ador să fiu aici. Sunt fericită! Mi-am dorit să obţin acest trofeu şi am făcut tot ce am putut pentru a-l câştiga. Sunt mai emoţionată acum decât în timpul meciului. A fost o atmosferă fantastică şi mulţumesc încă o dată pentru susţinere. Am jucat foarte bine aici şi anul viitor mă voi întoarce să-mi apăr titlul”, a spus Halep, care a cucerit al zecelea trofeu din carieră, după Nurnberg (Germania), 's-Hertogenbosch (Olanda), Budapesta (Ungaria), New Haven (SUA), Moscova (Rusia) şi Sofia (Bulgaria), în 2013, Doha (Qatar) și Bucureşti, în 2014, și Shenzhen (China), în acest an. Ea a mai disputat şase finale: Fes (Maroc), în 2011 şi 2010, Bruxelles (Belgia), în 2012, Madrid (Spania), Roland Garros (Franța), Singapore (Turneul Campioanelor), toate în 2014. Grație succesului de la Dubai, Halep revine, începând de azi, pe locul 3 în clasamentul WTA, depășind-o pe Petra Kvitova.

Simona și-a oferit ieri o zi de relaxare, mergând la cumpărături la unul dintre cele mai mari mall-uri din Dubai, și a mărturisit că va folosi banii câștigați pentru a-și cumpăra o casă în România.

S-A RETRAS DE LA DOHA

În această săptămână, constănțeanca ar fi trebuit să participe la turneul de Doha, dotat cu premii în valoare de 731.000 de dolari, competiție pe care a câștigat-o sezonul trecut și unde fusese desemnată cap de serie nr. 2. Proaspăta campioană de la Dubai a anunțat însă ieri că se retrage din cauza oboselii. „Sunt obosită, foarte obosită. Am dureri peste tot, dar este normal. Am avut meciuri grele şi voi urma din nou un tratament. Totul mă doare, coastele, glezna”, a anunțat Halep pe pagina ei de Facebook.