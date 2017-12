Halep a recunoscut superioritatea adversarei

Constănțeanca Simona Halep, locul 4 în clasamentul WTA, a declarat după înfrângerea de miercuri, din duelul cu tenismena cehă Katerina Siniakova (locul 52 WTA), din optimile de finală ale turneului de la Shenzen (China), dotat cu premii în valoare totală de 626.750 dolari, că adversara sa a meritat victoria și că speră să obțină un rezultat mult mai bun la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului din acest an, programat în perioada 16-29 ianuarie, la Melbourne.

„Cred că Siniakova a jucat foarte bine. Nu am mai întâlnit-o până acum în circuit, dar este o jucătoare puternică și care poate pune mari probleme. A lovit mingea foarte bine, a servit bine şi a meritat să se impună. Mie nu mi-a funcționat jocul, nu am simţit bine mingea, dar nu trebuie să găsesc scuze. Ea a reuşit să fie mai puternică pe teren şi de aceea a câştigat. A fost cald, dar nu foarte tare şi eram deja obişnuită cu căldura. Este doar al doilea meci din acest an și am resimțit o oarecare stare de oboseală și nu cred că sunt încă la cel mai înalt nivel al meu. Am avut o pauză de două luni şi este normal să am dificultăţi în a juca meciuri. Îmi place foarte mult turneul de la Shenzen, mă bucur de fiecare dată când joc aici, sper să o fac şi la anul, dar cu alte rezultate”, a declarat Simona Halep, la conferinţa de presă.

Halep a cedat după trei seturi în disputa cu Siniakova, scor 3-6, 6-4, 5-7.