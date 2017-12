Halep, în turul secund la US Open

Ajunsă în elita tenisului mondial după un parcurs excelent în acest sezon, în care a câştigat patru turnee, la Nürnberg (Germania), ‘s-Hertogenbosch (Olanda), Budapesta (Ungaria) şi New Haven (SUA), Simona Halep, locul 19 WTA şi cap de serie nr. 21, a debutat cu dreptul la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open. Constănţeanca s-a calificat în turul secund al competiţiei de la New York, depăşind-o în runda inaugurală pe Heather Watson (76 WTA), cu 4-6, 6-4, 6-2, după două ore de joc. Sportiva în vârstă de 21 de ani, care şi-a egalat cea mai bună performanţă obţinută în carieră la US Open, va lupta pentru calificarea în turul al treilea cu Donna Vekic (Croaţia, locul 65 WTA), care a trecut în primul tur, cu 7-6 (7/5), 4-6, 6-2, de Mariana Duque-Marino (Columbia), poziţia 98 în clasamentul mondial. Prin calificarea în turul secund, Halep şi-a asigurat 100 de puncte WTA şi un cec în valoare de 53.000 de dolari. Constănţeanca a luat startul, noaptea trecută, şi în proba de dublu, unde participă alături de Alexandra Cadanţu, cele două jucătoare întâlnind dublul american Jill Craybas / Coco Vandeweghe. Tot noaptea trecută, Sorana Cîrstea (22 WTA) a evoluat în turul secund al probei de simplu cu japoneza Nara Kurumi (109 WTA), în timp ce Monica Niculescu, Alexandra Dulgheru şi Irina Begu au debutat în proba de dublu. În turul secund la simplu va evolua şi Alexandra Dulgheru, locul 214 WTA, care a învins-o marţi seară, cu 6-7 (5/7), 6-2, 7-6 (7/5), pe americanca născută în Uzbekistan Varvara Lepchenko, locul 35 WTA, într-un meci care a durat aproape trei ore. Dulgheru, fostă nr. 26 WTA, revenită după o accidentare, s-a folosit de clasamentul protejat pentru a accede pe tabloul principal la US Open. În turul secund, Dulgheru o va înfrunta pe Ana Ivanovic (Serbia, locul 15 WTA şi cap de serie nr. 13).

TECĂU A PIERDUT LA DUBLU. Clasat pe locul 28 în clasamentul ATP de dublu, după un sezon mai puţin reuşit, Horia Tecău şi-a început noaptea trecută parcursul la US Open. Din păcate, constănţeanul şi partenerul său, belarusul Max Mirnîi, favoriţi nr. 13, au cedat în primul tur, cu 2-6, 5-7, în confruntarea cu dublul format din Pablo Cuevas (Uruguay) şi Horacio Zeballos (Argentina). Tecău va lua startul la US Open şi în proba de dublu mixt, unde va face pereche cu indianca Sania Mirza, urmând ca în prima rundă să întâlnească dublul alcătuit din Liezel Huber (SUA) şi Marcelo Melo (Brazilia), cap de serie nr. 8. Tot la dublu, perechea Victor Hănescu / Kenny De Schepper (Franţa) a pierdut în primul tur, cu 3-6, 6-7 (5/7), după o oră şi 36 de minute de joc, în faţa cuplului format din Daniel Brands (Germania) şi Philipp Oswald (Austria). Prezenţa în primul tur la dublu masculin este recompensată cu suma de 12.500 de dolari. Şi Adrian Ungur a cedat în runda inaugurală, în proba de simplu, fiind învins de francezul Gael Monfils, locul 39 ATP, cu 6-1, 6-2, 6-0, după o oră şi şapte minute de joc. Pentru participarea în primul tur, Ungur va primi 32.000 de dolari. Noaptea trecută, Victor Hănescu (54 ATP) l-a întâlnit în primul tur pe Leonardo Mayer (Argentina, 81 ATP), în timp ce Florin Mergea a luat startul în proba de dublu.