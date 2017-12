Halep, la un pas să-și păstreze locul 3 WTA

Învinsă în turul secund la al doilea turneu de Grand Slam, Roland Garros, dotat cu premii în valoare totală de 15.980.135 de dolari, de către croata Mirjana Lucici-Baroni, locul 70 WTA, Simona Halep a recunoscut că adversara sa merita victoria, adăugând că trebuie să accepte situaţia şi să meargă mai departe. „Ea a jucat mai bine. A meritat să câştige. Nu mi-am putut face jocul, nu simţeam jocul. Am făcut tot ce puteam face, mai mult nu puteam. Nu am fost pregătită să joc pe zgură. Trebuie să accept situaţia şi să merg mai departe. Încă visez să fac multe lucruri în carieră. Dacă am pierdut acum, nu înseamnă că nu pot juca. Nu e sfârşitul lumii. Continui să învăţ. Nu e simplu de gestionat o astfel de situaţie, dar nu am avut vreo aşteptare specială la începutul turneului. Vreau doar să joc. Voi analiza ce s-a întâmplat, dar mă simt bine. Sunt relaxată, pot chiar zâmbi”, a spus constănțeanca, aflată pe locul 3 în ierarhia mondială. Halep a primit și o veste bună ieri, după ce Caroline Wozniacki, cap de serie nr. 5, a fost învinsă în turul secund la Paris, cu scorul de 6-4, 7-6 (7/4), de Julia Goerges (Germania), locul 72 WTA, și nu o mai poate depăși în clasamentul WTA. În schimb, constănțeanca a fost depășită de Petra Kvitova (Cehia), dar ar putea să-și păstreze locul 3 WTA dacă rusoaica Maria Șarapova, deținătoarea trofeului de la Roland Garros, nu va ajunge cel puțin în sferturi.

PREMIERĂ PENTRU BEGU ȘI MITU Locul 30 WTA şi cap de serie nr. 30, Irina-Camelia Begu s-a calificat pentru prima dată în carieră în turul al treilea de la Roland Garros, după ce a învins-o ieri, în runda secundă, cu scorul de 6-3, 6-0, după o oră şi patru minute, pe croata Ana Konjuh, locul 93 WTA. Prin calificarea în turul al treilea, românca și-a asigurat un premiu de 85.000 de euro şi 130 de puncte WTA, iar în faza următoare o va întâlni pe Petra Kvitova (Cehia), locul 4 WTA şi cap de serie nr. 4. Tot ieri, Cristina-Andreea Mitu, locul 100 WTA, a produs o mare surpriză prin victoria obținută cu scorul de 2-6, 7-6 (5), 6-4 în fața Karolinei Pliskova (Cehia), cap de serie numărul 12 şi poziţia 12 în clasamentul mondial! Mitu s-a impus după două ore şi 20 de minute, reuşind să fructifice a patra minge de meci pe care a avut-o, și va juca în turul următor cu Francesca Schiavone (Italia), locul 92 WTA, care a trecut cu 6-7 (11), 7-5, 10-8 de Svetlana Kuzneţova (Rusia), a 18-a favorită a competiţiei şi poziţia 18 în clasamentul mondial. Mitu (23 de ani) şi Schiavone (34 de ani), câştigătoare la Roland Garros în 2010 şi finalistă în 2011, nu s-au mai întâlnit până acum.

TECĂU, CALIFICAT ÎN OPTIMI

Tenismenul constănțean Horia Tecău și partenerul său, Jean-Julien Rojer (Olanda), cap de serie nr. 5, s-au calificat în optimile probei de dublu de la Paris, după ce au trecut în turul secund de cuplul american format din Steve Johnson şi Sam Querrey, cu scorul de 6-4, 6-0, asigurându-și astfel un cec în valoare de 33.000 de euro şi câte 180 de puncte ATP. Pentru un loc în sferturi, cei doi s-ar putea lupta cu dublul alcătuit din Florin Mergea și Rohan Bopanna (India), cap de serie nr. 9, care joacă azi, în turul secund, împotriva americanilor Austin Krajicek şi Donald Young. Tecău a acces și în turul secund al probei de dublu mixt, unde face pereche cu Katarina Srebotnik, cei doi învingând în runda inaugurală cuplul francez Stephanie Foretz și Edouard Roger-Vasselin, cu scorul de 6-2, 6-4.