Halep nu se gândește la revenirea pe primul loc WTA

La întoarcerea în țară după primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, tenismena constănțeană Simona Halep a declarat, miercuri, la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”, că nu se gândește când va reveni pe prima poziție a ierarhiei mondiale, cea mai importantă dorință fiind sănătatea.

„Nu am nici cea mai mică idee şi nici nu mă gândesc la acest lucru. Vreau să fiu sănătoasă şi să încep să muncesc pentru ca să revin la nivelul cel mai înalt”, a spus Halep, care consideră că evoluția de la Australian Open a fost una bună: „Nu a fost un turneu rău, nici foarte bun, dar ţinând cont de toată pregătirea pe care am avut-o în iarnă, am avut meciuri foarte bune. A fost un tablou greu, poate cel mai greu de până acum, jucând cu surorile Williams una după alta, dar în schimb au fost şi meciuri bune pentru mine. Am câteva zile de pauză şi apoi o să încep pregătirea pentru FED Cup. Sunt bine, nu am nicio problemă”.

Despre o eventuală colaborare cu antrenorul belgian Thierry Van Cleemput, Halep a menționat: „Sunt în discuţii, dar nimic nu este oficial. Când o să fie oficial, dacă o să fie, o să vă anunţ”.

Simona Halep, finalista ediţiei trecute a turneului de la Melbourne, a fost eliminată, luni, în optimile de finală de la Aussie Open, de Serena Williams, cu scorul de 6-1, 4-6, 6-4.